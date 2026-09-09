'd-you'-App für Ausweis auf dem Smartphone
- Ab 2027 macht die App „d-you“ den Ausweis digital
- Digitale Nachweise kommen bald aufs Smartphone
- Freiwillige Wallet erleichtert Konto und Verträge
BERLIN (dpa-AFX) - Wer sein Smartphone ab dem kommenden Jahr auch als Ausweis nutzen will, braucht dafür eine App namens "d-you". Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) stellte Name und Design der Anwendung in Berlin vor. Die App ist in grün-blau gehalten, mit einem schwarz-rot-goldenen Streifen an der Seite. Das "d" stehe für digital und für Deutschland, das "you" stelle den Nutzer in den Mittelpunkt.
Die Vorstellung in Berlin war der nächste Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der sogenannten EUDI-Wallet - ein EU-weites Projekt, wonach jedes Mitgliedsland eine Anwendung für digitale Ausweise auf dem Smartphone bereitstellen muss. In Deutschland ist das für den 2. Januar 2027 vorgesehen.
Personalausweis-Zwilling auf dem Handy
Vereinfacht gesagt können Bürger sich damit einen Personalausweis-Zwilling auf das Handy laden und schrittweise auch andere Identitätsnachweise wie den Führerschein. Die Plastikkarten können dann perspektivisch zu Hause bleiben. Vor allem aber soll es einfacher werden, sich online auszuweisen, etwa um ein Bankkonto zu eröffnen oder das Alter bei Käufen nachzuweisen.
Die Wallet (Brieftasche) ist freiwillig. "Es geht nicht um Kontrolle, es geht um sicheres Leben in der digitalen Welt", sagte Wildberger.
Vom Ministerium hieß es: "Direkt am 2. Januar 2027 stehen verschiedene Anwendungen bereit, die es ermöglichen, das Alter nachzuweisen, rechtssicher Verträge abzuschließen oder ein Bankkonto zu eröffnen." Demnach kann die App zum Start bei rund 40 Anbietern genutzt werden, etwa bei der Post, einigen Banken, Strom- und Telefonanbietern, Kommunen, Hochschulen und Bundesländern./jr/DP/stw
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Entwurf für Krypto-Besteuerung liegt vor. Wichtigste Satz: neue Regelung mit 25 % Abgeltungssteuer greift erst bei Anschaffung ab 1. Januar 2027.
Erst behaupten, dass er gar kein BvB Fan ist und dass der Name zufällig gewählt wurde und als ihm Bizcom mit einem alten Post, den der BvB selbst geschrieben hatte, widerlegte, hat er alle hier im Forum, die das kommentierten als Verleumder bezeichnet und fast alle Kommentare löschen lassen…
Naja, dem Bitcoin ist das Geschwurbel vom Nixcoiner ohnehin Wurscht und so scheint es als müssten wir den Typen wieder ertragen bis er wieder gesperrt wird… mal sehen wie lange es diesmal dauert, bis er meinem Kommentar wieder löschen lässt und wie lange es dauert, bis er wieder gesperrt sein wird…
Ich jedenfalls werde nicht vergessen, was Du hier abgezogen hast und wie meisterhaft das Bizcom aufgedeckt hat 👏🏼