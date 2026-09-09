Der Mangel an Pflegekräften erfordert Lösungen im Bereich der Personalpolitik – nicht nur Rekrutierungskampagnen

Warum sich Menschen für den Pflegeberuf entscheiden und warum sie ihn wieder verlassen, hängt letztlich von denselben Faktoren ab

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Der weltweite Mangel an Pflegekräften lässt sich nicht einfach dadurch beheben, dass mehr Menschen dazu ermutigt werden, diesen Beruf zu ergreifen. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Forschungsbericht des Global Nursing Workforce Centre (GNWC), einer gemeinsamen Initiative des International Council of Nurses (ICN) und TruMerit.

Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen aus 42 Ländern kommt der Bericht „The Attractiveness of Nursing for Prospective and Current Nursing Students“ zu dem Ergebnis, dass die Faktoren, die Menschen dazu bewegen, sich für die Pflege zu entscheiden, oft dieselben sind, die darüber entscheiden, ob sie in diesem Beruf bleiben. Arbeitsbedingungen, Vergütung, berufliche Anerkennung, Karrierechancen, Erfahrungen am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, eine hochwertige Pflege zu leisten – all dies prägt die Attraktivität des Pflegeberufs sowohl für derzeitige Pflegekräfte als auch für potenzielle Nachwuchskräfte. Die Ergebnisse legen nahe, dass Länder, die ihre Pflegebelegschaft stärken wollen, sich nicht nur auf die Anwerbung konzentrieren müssen, sondern auch darauf, die Pflege zu einer Karriere zu machen, die Menschen realistisch wählen, beginnen, in der sie sich weiterentwickeln und in der sie langfristig verbleiben können.

„Weltweit verändern demografische Verschiebungen, Vertreibung, klimabedingte Herausforderungen, geopolitische Instabilität und der digitale Wandel den Personalbedarf“, sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, Präsident und Chief Executive Officer von TruMerit. „Die Pflege bildet da keine Ausnahme. Dieser Evidenzbericht bietet umsetzbare Erkenntnisse darüber, was Menschen an der Pflege reizt und was sie dazu bewegt, in diesem Beruf zu bleiben. Die Botschaft an die politischen Entscheidungsträger ist klar: Evidenzbasierte Personalpolitik, die die berufliche Entwicklung, das Wohlbefinden und die Fähigkeit der Pflegekräfte zur Bereitstellung einer hochwertigen Versorgung unterstützt, ist unerlässlich für den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme, von denen unsere Zukunft abhängt.“