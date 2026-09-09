Smartbroker Holding: Handelsboom lässt Ergebnis im Halbjahr steigen
Starkes Wachstum bei Umsatz und Profitabilität, höhere Handelsaktivität und ein profitables Media-Geschäft prägen das erste Halbjahr 2026 – trotz teurerer Kundengewinnung.
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- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 9,6 % auf 35,4 Mio. €, das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten auf 2,2 Mio. €; der Konzernfehlbetrag sank auf 2,9 Mio. €.
- Bei Smartbroker+ nahm die Handelsaktivität deutlich zu: 4,7 Mio. Trades (+60 %) und 17,5 Mrd. € betreutes Kundenvermögen (+43 %).
- Die Neukundengewinnung blieb mit rund 31.000 Bruttoneukunden hinter den Erwartungen; die Akquisekosten stiegen von 120 € auf etwa 160 € je Kunde.
- Das Media-Geschäft entwickelte sich sehr profitabel: 1,5 Mrd. Seitenaufrufe, 4,9 Mio. monatliche Nutzer, 14,4 Mio. € Umsatz und eine EBITDA-Marge von 26,4 %.
- Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll im Januar 2027 starten; die regulatorischen Voraussetzungen sind geschaffen und die Plattform wurde technisch erweitert.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: Umsatz von 67 bis 72 Mio. € und operatives EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen -1,5 Mio. € und 1,5 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 09.09.2026.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,78 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,0000EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
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