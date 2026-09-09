Europa baut heimlich neue Allianz mit Kanada auf

Die Vereinigten Staaten bleiben wegen ihrer Größe, Innovationskraft und Kaufkraft ein wichtiger Standort. Doch viele Unternehmen zögern offenbar bei neuen Milliardenprojekten. Die Unsicherheit über zukünftige Handelsregeln, mögliche neue Zölle und politische Eingriffe erschweren langfristige Investitionsentscheidungen. Während Unternehmen vorsichtiger werden, suchen Regierungen nach neuen strategischen Partnerschaften. Europa versucht dabei, seine wirtschaftlichen Beziehungen breiter aufzustellen, und dabei ist Kanada jetzt stark in den Fokus gerückt.

Nachdem die USA unter Präsident Donald Trump mit einer stärker national ausgerichteten Handelspolitik und Zöllen die alte Wirtschaftsordnung zum Wanken gebracht haben, beginnt Europa, neue sichere Handelspartner zu an Bord zu holen. Ein Zeichen dafür ist der dramatische Rückgang deutscher Investitionen in den Vereinigten Staaten, die seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps massiv zurückgefahren wurden. Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor seinem Amtsantritt beträgt der Rückgang rund 80 Prozent, erklärte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im August.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Europäische Union (EU) und Kanada arbeiten an einer deutlich engeren Zusammenarbeit, die weit über klassische Handelsbeziehungen hinausgehen soll. Geplant ist eine umfassende Partnerschaft in Bereichen wie Handel, Sicherheit, Lieferketten, Verteidigung, Raumfahrt und Forschung, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte die Pläne bei ihrer Rede zur Lage der EU Mitte September vorstellen. Der kanadische Premierminister Mark Carney wird dabei in Straßburg erwartet und soll anschließend vor dem Europäischen Parlament sprechen.

Europa und Kanada wollen eine engere Verbindung zwischen zwei wirtschaftlich starken Demokratien schaffen, um sich in einer zunehmend konfliktreichen Weltpolitik unabhängiger von einzelnen Großmächten zu machen. Kanada gilt dabei als besonders attraktiver Partner. Das Land verbindet politische Stabilität mit großen Rohstoffvorkommen und einer engen Wertegemeinschaft mit Europa. Diese Kombination gewinnt angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen zunehmend an Bedeutung.

Ein zentraler Bereich ist der Zugang zu kritischen Rohstoffen. Europa ist bei vielen wichtigen Materialien stark von Importen abhängig, insbesondere aus China. Für die Energiewende und den Ausbau moderner Industrien benötigt die EU jedoch große Mengen an Lithium, Nickel, Kupfer, Kobalt und weiteren strategischen Rohstoffen. Kanada könnte hier eine Schlüsselrolle übernehmen. Das Land verfügt über umfangreiche Ressourcen von Öl (Canadian Natural Resources) über Gold (Barrick Mining) bis Uran (Cameco) und möchte seine wirtschaftlichen Beziehungen stärker diversifizieren. Europa hingegen ist in Bereichen wie Rüstung (Rheinmetall), Energie (Siemens Energy) und Luftfahrt (Airbus) stark. Eine engere Zusammenarbeit mit Europa könnte helfen, alternative Lieferketten aufzubauen und die Abhängigkeit von einzelnen Staaten zu reduzieren. Vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Eskalation im Handelsstreit mit den USA.

Für die europäische Industrie wäre das ein wichtiger Schritt. Gerade Unternehmen aus Bereichen wie Automobil, Maschinenbau, Halbleiter und erneuerbare Energien benötigen langfristig stabile Rohstoffquellen. Die geplante Partnerschaft geht jedoch weit über den Handel hinaus. Europa und Kanada wollen auch bei Verteidigung und strategischen Technologien enger zusammenarbeiten.

Kanada ist bereits in europäische Verteidigungsprogramme eingebunden und war das erste Nicht-EU-Land, das sich an einem milliardenschweren europäischen Rüstungsfonds beteiligte. Künftig könnten Kooperationen bei militärischer Ausrüstung, Raumfahrt und wissenschaftlicher Forschung ausgebaut werden. Die europäische Sicherheitsarchitektur befindet sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Wandel. Gleichzeitig sorgt die unklare Zukunft der transatlantischen Beziehungen unter Trump für Diskussionen über eine größere europäische Eigenständigkeit.



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Die Annäherung an Kanada ist Teil einer größeren Strategie. Die EU verstärkt derzeit auch ihre Beziehungen zu anderen Regionen wie Indien und Südamerika. Ziel ist es, Lieferketten widerstandsfähiger zu machen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Dabei geht es nicht um einen vollständigen Bruch mit den USA. Der amerikanische Markt bleibt für Europa unverzichtbar. Doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell politische Entscheidungen Handelsströme verändern können.

Die mögliche neue Partnerschaft zwischen Europa und Kanada könnte ein Baustein neuer Wirtschafts-Partnerschaften sein, bei denen nicht nur Kosten und Effizienz zählen, sondern zunehmend Sicherheit, politische Stabilität und strategische Unabhängigkeit.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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