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    Icentia ernennt Sanjay Voleti zum Chief Executive Officer

    Icentia ernennt Sanjay Voleti zum Chief Executive Officer
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Erfahrene Führungskraft aus dem Bereich Digital Health soll die nächste Phase des internationalen Wachstums von Icentia leiten, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Präsenz auf dem US-Markt liegt

    QUEBEC-STADT, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Icentia hat Sanjay Voleti zum Chief Executive Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge des Mitgründers Pierre Paquet an, der das Unternehmen von den Anfängen bis zu seiner heutigen Position als bedeutender Akteur im Bereich der ambulanten EKG-Überwachung geführt hat. Voleti wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung der kommerziellen Einführung in den Vereinigten Staaten liegt.

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    Icentia Logo

    Voleti verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte weltweite Führungserfahrung in den Bereichen digitale Gesundheit, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Verbrauchertechnologie. Er tritt bei Icentia in einer entscheidenden Phase des Unternehmenswachstums ein, in der das Unternehmen auf seine etablierte internationale Präsenz zurückgreift und seine geschäftliche Expansion, insbesondere in den Vereinigten Staaten, vorantreibt.

    Unter der Führung von Voleti wird Icentia weiterhin in die ambulante EKG-Überwachung investieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz neuer Technologien, der Gewinnung von Unternehmenskunden, dem globalen Geschäft und der Kundenzufriedenheit liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, seine durchgängigen Diagnoselösungen für Gesundheitssysteme, Krankenhausverbünde und kardiologische Praxen weltweit zunehmend zugänglich zu machen.

    „Icentia hat etwas Bemerkenswertes geschaffen: eine Technologieplattform, die einen echten klinischen Bedarf deckt, Lösungen, die Ärzten und Patienten einen Mehrwert bieten, und ein Unternehmen mit einer starken internationalen Basis", sagte Sanjay Voleti, CEO von Icentia. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team den Einfluss von Icentia weiter auszubauen, insbesondere auf dem US-Markt. Unser Fokus wird darauf liegen, Gesundheitsorganisationen die Einführung und Skalierung der Lösungen von Icentia zu erleichtern und gleichzeitig ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten."

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