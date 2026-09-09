EcoFlow räumt auf der IFA 2026 mit Auszeichnungen für sein gesamtes Energiesortiment ab
STREAM, PowerRock 4000 und RIVER Gen4 wurden von führenden europäischen und internationalen Technologiepublikationen gewürdigt.
BERLIN, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, weltweiter Vorreiter bei umweltfreundlichen Energielösungen, feiert auf der IFA 2026 in Berlin neun Branchenauszeichnungen: Die neuesten Energielösungen des Unternehmens wurden von führenden europäischen Publikationen für Verbrauchertechnologie in den Bereichen tragbare Stromversorgungslösungen und intelligente Energiespeicher für Privathaushalte gewürdigt.
Die Anerkennung erstreckt sich auf drei der neuesten Innovationen von EcoFlow: STREAM erhielt sechs Auszeichnungen und Preise, PowerRock 4000 zwei und RIVER Gen4 eine.
EcoFlow wurden folgende Auszeichnungen verliehen:
STREAM – Sechs Auszeichnungen
- TechRadar: Best in Show, IFA 2026
- T3: Best in Show, IFA 2026
- The Ambient: Best in Show, IFA 2026
- ComputerBILD: Messe-Highlight 2026
- home&smart: Innovation Award 2026
- CHIP.de: IFA Highlights Award für STREAM AC 5000
PowerRock 4000 – Zwei Auszeichnungen
- Trusted Reviews: Best in Show, IFA 2026
- Reviewed Award - IFA Awards
RIVER Gen4 – Eine Auszeichnung
- Mashable: Bestes neues Technikprodukt auf der IFA 2026
„Dass wir auf der IFA neun Auszeichnungen von führenden Technologiezeitschriften mit nach Hause nehmen, ist eine fantastische Anerkennung für die Arbeit unserer Teams, die moderne Energielösungen neu konzipieren", sagte Nick Chen, Chief Strategy Officer bei EcoFlow. „Von tragbaren Stromversorgungen in Profiqualität über flexible Energiespeicher für Privathaushalte bis hin zu intelligenter Technologie konzentrieren wir uns darauf, Energie einfacher, intelligenter und widerstandsfähiger zu machen. Diese Auszeichnungen zeigen das wachsende Interesse an Lösungen, die den Menschen mehr Kontrolle darüber geben, wie sie Energie erzeugen, speichern und nutzen."