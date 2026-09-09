EUR/USD: Ernst Russ AG Stays Firmly on Its Strategic Course
Ernst Russ AG sharpens its outlook for 2026, boosting earnings targets while reshaping its fleet with strategic vessel sales and long-term tanker charters.
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- Ernst Russ AG raised its 2026 EBIT guidance to EUR 55–65 million, up from EUR 45–55 million.
- 2026 revenue guidance was narrowed to EUR 150–160 million, compared with the previous range of EUR 145–160 million.
- The company agreed to sell the 1,710 TEU container vessel *MV “EF Emma”*, with handover scheduled for Q4 2026; the purchase price was not disclosed.
- Ernst Russ is acquiring two additional IMO Type II tanker newbuildings, increasing its tanker fleet to six vessels.
- Both tankers are expected to be delivered in 2026 and have secured charters with Cargill for at least three years.
- The new charter agreements will increase the company’s charter backlog by approximately USD 38.3 million and support its strategy of fleet diversification, modernization and long-term cash-flow growth.
The price of EUR/USD at the time of the news was 1,16450USD and was up +0,17 % compared with the previous day.
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