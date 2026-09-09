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    EUR/USD: Ernst Russ AG Stays Firmly on Its Strategic Course

    Ernst Russ AG sharpens its outlook for 2026, boosting earnings targets while reshaping its fleet with strategic vessel sales and long-term tanker charters.

    EUR/USD: Ernst Russ AG Stays Firmly on Its Strategic Course
    Foto: adobe.stock.com
    • Ernst Russ AG raised its 2026 EBIT guidance to EUR 55–65 million, up from EUR 45–55 million.
    • 2026 revenue guidance was narrowed to EUR 150–160 million, compared with the previous range of EUR 145–160 million.
    • The company agreed to sell the 1,710 TEU container vessel *MV “EF Emma”*, with handover scheduled for Q4 2026; the purchase price was not disclosed.
    • Ernst Russ is acquiring two additional IMO Type II tanker newbuildings, increasing its tanker fleet to six vessels.
    • Both tankers are expected to be delivered in 2026 and have secured charters with Cargill for at least three years.
    • The new charter agreements will increase the company’s charter backlog by approximately USD 38.3 million and support its strategy of fleet diversification, modernization and long-term cash-flow growth.

    The price of EUR/USD at the time of the news was 1,16450USD and was up +0,17 % compared with the previous day.


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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

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