Ernst Russ AG setzt Kurs fort: Was Anleger jetzt wissen müssen – EUR/USD
Ernst Russ setzt den Wachstumskurs fort: Höhere EBIT-Prognose, präzisierte Umsatzerwartung und gezielte Flottenmodernisierung stärken Ertragskraft und Planbarkeit.
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- Ernst Russ hebt die EBIT-Prognose für 2026 von bisher 45–55 Mio. EUR auf 55–65 Mio. EUR an.
- Die Umsatzprognose für 2026 wird auf 150–160 Mio. EUR konkretisiert, nach zuvor 145–160 Mio. EUR.
- Der Verkauf des 2008 gebauten Containerschiffs MS „EF Emma“ soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden und trägt maßgeblich zur EBIT-Anhebung bei.
- Ernst Russ erwirbt zwei weitere IMO-Type-II-Chemikalien-/Produktentanker und vergrößert die Tankerflotte damit auf sechs Schiffe.
- Beide Neubauten werden 2026 ausgeliefert und für mindestens drei Jahre an Cargill verchartert; dadurch steigt der Charter-Backlog um rund 38,3 Mio. USD.
- Die Maßnahmen unterstützen die strategische Flottenmodernisierung und Diversifizierung, sichern langfristige Cashflows und reduzieren durch gestaffelte Charterlaufzeiten das Wiedervercharterungsrisiko.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
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