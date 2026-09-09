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    Ernst Russ AG passt Prognose 2026 an – EUR/USD im Fokus

    Ernst Russ schraubt seine Jahresziele 2026 nach oben: Stärkeres EBIT, präzisere Umsatzprognose und ein lukrativer Schiffverkauf sorgen für neuen Rückenwind.

    Ernst Russ AG passt Prognose 2026 an – EUR/USD im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Ernst Russ AG hat am 9. September 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
    • Die EBIT-Prognose wurde auf 55 bis 65 Mio. Euro angehoben; zuvor wurden 45 bis 55 Mio. Euro erwartet.
    • Die Umsatzprognose wurde auf 150 bis 160 Mio. Euro konkretisiert, nach zuvor 145 bis 160 Mio. Euro.
    • Hauptgrund für die EBIT-Anhebung ist der Verkauf des 2008 gebauten Containerschiffs MS „EF Emma“ mit einer Kapazität von 1.710 TEU.
    • Die Prognose basiert unter anderem auf dem positiven Geschäftsverlauf, überwiegend abgeschlossenen Charterverträgen und einer technischen Flottenverfügbarkeit von rund 97 %.
    • Zusätzlich kalkuliert das Unternehmen mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,18 USD/EUR; weitere Schiffsverkäufe sind in der Prognose nicht berücksichtigt.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.


    EUR/USD

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

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