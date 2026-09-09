Ernst Russ AG passt Prognose 2026 an – EUR/USD im Fokus
Ernst Russ schraubt seine Jahresziele 2026 nach oben: Stärkeres EBIT, präzisere Umsatzprognose und ein lukrativer Schiffverkauf sorgen für neuen Rückenwind.
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- Die Ernst Russ AG hat am 9. September 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
- Die EBIT-Prognose wurde auf 55 bis 65 Mio. Euro angehoben; zuvor wurden 45 bis 55 Mio. Euro erwartet.
- Die Umsatzprognose wurde auf 150 bis 160 Mio. Euro konkretisiert, nach zuvor 145 bis 160 Mio. Euro.
- Hauptgrund für die EBIT-Anhebung ist der Verkauf des 2008 gebauten Containerschiffs MS „EF Emma“ mit einer Kapazität von 1.710 TEU.
- Die Prognose basiert unter anderem auf dem positiven Geschäftsverlauf, überwiegend abgeschlossenen Charterverträgen und einer technischen Flottenverfügbarkeit von rund 97 %.
- Zusätzlich kalkuliert das Unternehmen mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,18 USD/EUR; weitere Schiffsverkäufe sind in der Prognose nicht berücksichtigt.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
+0,21 %
+0,58 %
+0,61 %
+0,80 %
-0,66 %
+8,18 %
-1,64 %
+3,58 %
+20,85 %
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