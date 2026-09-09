Ernst Russ AG Adjusts 2026 Guidance – EUR/USD Impact
Ernst Russ AG sharpened its 2026 outlook, lifting both revenue and EBIT targets on the back of strong charter business and the sale of MV EF Emma.
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- Ernst Russ AG adjusted its full-year 2026 guidance on 9 September 2026.
- Forecast EBIT was raised to EUR 55–65 million, from EUR 45–55 million previously.
- Forecast revenue was increased to EUR 150–160 million, compared with EUR 145–160 million previously.
- The higher EBIT outlook is mainly due to the sale of the 1,710 TEU container vessel *MV EF Emma*, built in 2008.
- The revenue forecast is primarily based on already concluded charter agreements and positive business performance in 2026.
- The revised guidance assumes around 97% fleet utilisation, an unchanged economic environment, and an average USD/EUR exchange rate of 1.18; no further vessel sales are included.
The price of EUR/USD at the time of the news was 1,16450USD and was up +0,17 % compared with the previous day.
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