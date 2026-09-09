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    Ernst Russ AG Adjusts 2026 Guidance – EUR/USD Impact

    Ernst Russ AG sharpened its 2026 outlook, lifting both revenue and EBIT targets on the back of strong charter business and the sale of MV EF Emma.

    Ernst Russ AG Adjusts 2026 Guidance – EUR/USD Impact
    Foto: adobe.stock.com
    • Ernst Russ AG adjusted its full-year 2026 guidance on 9 September 2026.
    • Forecast EBIT was raised to EUR 55–65 million, from EUR 45–55 million previously.
    • Forecast revenue was increased to EUR 150–160 million, compared with EUR 145–160 million previously.
    • The higher EBIT outlook is mainly due to the sale of the 1,710 TEU container vessel *MV EF Emma*, built in 2008.
    • The revenue forecast is primarily based on already concluded charter agreements and positive business performance in 2026.
    • The revised guidance assumes around 97% fleet utilisation, an unchanged economic environment, and an average USD/EUR exchange rate of 1.18; no further vessel sales are included.

    The price of EUR/USD at the time of the news was 1,16450USD and was up +0,17 % compared with the previous day.


    EUR/USD

    +0,21 %
    +0,58 %
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    +8,18 %
    -1,64 %
    +3,58 %
    +20,85 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

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