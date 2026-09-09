Börsenstart USA - 09.09. - US 30 schwach -0,73 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:39) bei 52.413,80 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,70 %, Cisco Systems +0,85 %, Salesforce +0,65 %, Apple +0,27 %, Nike (B) -1,68 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -5,22 %, Amazon -1,98 %, Goldman Sachs Group -1,75 %

Der US Tech 100 steht bei 29.524,56 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: Marvell Technology +6,51 %, Astera Labs +5,63 %, Meta Platforms (A) +4,99 %, Arm Holdings +3,65 %, Advanced Micro Devices +3,59 %

Flop-Werte: Booking Holdings -5,36 %, Axon Enterprise -3,79 %, MercadoLibre -3,51 %, DoorDash Registered (A) -3,18 %, Copart -3,04 %

Der US 500 steht bei 7.653,91 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +5,13 %, Meta Platforms (A) +4,99 %, Akamai Technologies +4,53 %, Sysco +4,08 %, Advanced Micro Devices +3,59 %

Flop-Werte: Casey's General Stores -9,02 %, Booking Holdings -5,36 %, Tractor Supply -5,33 %, Unitedhealth Group -5,22 %, Lululemon Athletica -4,86 %