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    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Casey's General Stores Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 09.09.2026

    Die Casey's General Stores Aktie notiert am 09.09.2026 mit -9,02 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Casey's General Stores Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 09.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Casey’s General Stores betreibt v. a. im ländlichen Mittleren Westen US-Tankstellen mit Convenience-Stores. Kern: Kraftstoffe, Lebensmittel, Getränke, starkes Pizza-/Fertigfood-Geschäft. Marktstellung: Top-3-Player im US-Convenience-Segment. Wichtige Konkurrenten: 7‑Eleven, Circle K, Murphy USA, Kum & Go. USP: Fokus auf Kleinstädte, starke Eigenmarken, Pizza als Differenzierer.

    Casey's General Stores Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 09.09.2026

    Der Abwärtstrend bei Casey's General Stores hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -9,02 % zu Buche, die Aktie notiert bei 516,50. Es bleibt ungemütlich für Casey's General Stores: Nach einem Rückgang von -12,24 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -9,02 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Casey's General Stores damit auf -21,58 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -22,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Casey's General Stores eine positive Entwicklung von +19,90 % erlebt.

    Während Casey's General Stores deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %. Damit gehört Casey's General Stores heute zu den auffälligeren Werten.

    Casey's General Stores Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,73 %
    1 Monat -29,13 %
    3 Monate -21,58 %
    1 Jahr +31,64 %
    Stand: 09.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Casey's General Stores Aktie

    Es gibt 37 Mio. Casey's General Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,32 Mrd.EUR € wert.

    Verluste erwartet - Steigende Ölpreise belasten


    Nach den Kursverlusten am Dienstag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte erneute Kursrückgänge ab. Gedrückt wird die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen. Bei den Anlegern schürt dies Inflationsängste und damit Sorgen vor …

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Casey's General Stores?

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Marathon Petroleum Corporation notiert im Minus, mit -1,05 %.

    Casey's General Stores Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Casey's General Stores Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Casey's General Stores Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Casey's General Stores

    -18,42 %
    -21,10 %
    -28,99 %
    -21,60 %
    +32,92 %
    +2.811,86 %
    ISIN:US1475281036WKN:885039
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