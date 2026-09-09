🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul fordert mehr Geld für humanitäre Hilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul fordert mehr Geld für humanitäre Hilfe
    • Hilfe vor Ort soll Flucht und Migration verhindern
    • Wadephul warnt vor maroden Konsulargebäuden
    Wadephul fordert mehr Geld für humanitäre Hilfe
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will angesichts internationaler Krisen und Konflikte erreichen, dass 2027 mehr Geld für humanitäre Hilfe zur Verfügung steht als bisher geplant. "Es bleibt eine Verpflichtung Deutschlands, die wir ethisch haben, humanitäre Hilfe zu leisten", sagte der CDU-Politiker in der Bundestagsdebatte über den Haushaltsentwurf 2027 für das Auswärtige Amt. Wadephul sprach von schmerzhaften Einschnitten in seinen Etat.

    "Jede Krise und jede Not, die wir vor Ort bekämpfen, wo wir den Menschen ermöglichen, da zu bleiben, wo sie eigentlich leben, und sie davon abhalten zu migrieren, ist gut investiertes Geld, auch im deutschen und im europäischen Interesse", begründete Wadephul seinen Vorstoß. Er werde darüber auch mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprechen. Wer zudem erwarte, dass Visa schneller vergeben würden, müsse auch die Stellen zur Verfügung stellen, damit Entscheider im konsularischen Bereich eingestellt werden könnten. "Das ist auch eine Frage der Wirtschaftsförderung."

    Sorge, dass Mitarbeitern die Decke auf den Kopf fällt

    Auch der Ansatz für die Instandsetzung von Gebäuden müsse nochmals angeschaut werden, forderte Wadephul. So müssten im Konsulargebäude im indischen Neu-Delhi Mitarbeiter neben Querstützen sitzen und Sorge haben, "dass ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt". Dies seien keine zumutbaren Bedingungen. Der AA-Etatentwurf sieht für 2027 Ausgaben in Höhe von 5,9 Milliarden Euro vor, 2026 waren es 6 Milliarden.

    Erste Spahn-Rede im Plenum nach Rücktritt

    Ex-Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte in der Debatte über den AA-Etat seinen ersten Auftritt im Bundestagsplenum seit seinem Rücktritt Mitte Juli. Als zuständiges Mitglied im Haushaltsausschuss sagte er, der Entwurf setze in Zeiten knapper Kassen die richtigen Schwerpunkte, müsse aber an der einen oder anderen Stelle nochmals betrachtet werden - etwa bei der humanitären Hilfe. Beim Stichwort Visavergabe stellte Spahn allerdings in Frage, "ob es nur mehr Personal braucht oder ob nicht auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz helfen können".

    Spahn war vom Fraktionsvorsitz zurückgetreten, nachdem er publik gemacht hatte, dass er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben. Dies hatte großen Unmut auch in der Union ausgelöst./bk/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wadephul fordert mehr Geld für humanitäre Hilfe Außenminister Johann Wadephul will angesichts internationaler Krisen und Konflikte erreichen, dass 2027 mehr Geld für humanitäre Hilfe zur Verfügung steht als bisher geplant. "Es bleibt eine Verpflichtung Deutschlands, die wir ethisch haben, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     