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    Aktien New York

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    Weitere Verluste wegen Ölpreisanstieg - Meta-Rally an Nasdaq

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen geben wegen Ölpreisen weiter nach
    • Dow Jones fällt auf tiefsten Stand seit Juli
    • Meta-KI-Agent stärkt Tech- und Speicherwerte
    Aktien New York - Weitere Verluste wegen Ölpreisanstieg - Meta-Rally an Nasdaq
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten am Dienstag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte erneute Kursrückgänge ab. Gedrückt wird die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent auf 52.413 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli.

    Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.652 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem nur hauchdünnen Abschlag auf 29.492 Punkte robuster. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es von Meta mit der Einführung des KI-Agenten "Muse". Dies trieb nicht nur die Meta-Aktie an, sondern auch andere KI-Profiteure, die zum Beispiel aus den Chip- und Speicherbereichen kommen.

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    Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und US-Inflationsdaten am Freitag nochmals brisanter werden./tih/nas

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 52.417 auf Ariva Indikation (09. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 742,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +16,15 %/+49,73 % bedeutet.





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