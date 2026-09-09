Aktien New York
Weitere Verluste wegen Ölpreisanstieg - Meta-Rally an Nasdaq
- US-Börsen geben wegen Ölpreisen weiter nach
- Dow Jones fällt auf tiefsten Stand seit Juli
- Meta-KI-Agent stärkt Tech- und Speicherwerte
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten am Dienstag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte erneute Kursrückgänge ab. Gedrückt wird die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent auf 52.413 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli.
Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.652 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem nur hauchdünnen Abschlag auf 29.492 Punkte robuster. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es von Meta mit der Einführung des KI-Agenten "Muse". Dies trieb nicht nur die Meta-Aktie an, sondern auch andere KI-Profiteure, die zum Beispiel aus den Chip- und Speicherbereichen kommen.
Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und US-Inflationsdaten am Freitag nochmals brisanter werden./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 52.417 auf Ariva Indikation (09. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 742,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +16,15 %/+49,73 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update August 2026
Zwei Drittel des Börsenjahres liegen nun bereits hinter uns. Nachfolgend hiermit mein August-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 8 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Im August gab es auch noch keine weiteren Zukäufe (was sich im September aber ändert!) und auch keine Verkäufe:
Alle Kurswerte meiner bisherigen Nachkäufe des laufenden Jahres liegen etwas tiefer als im Vormonat.
Keine Besonderheiten
Im August gab es ansonsten keine spannenden Neuigkeiten im Aktiendepot (oder ich habe sie jedenfalls nicht mitbekommen). Das Depot liegt aktuell nahe am Rekordhoch.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.121,10 € / 4.300 € (= 72,58 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,33 % / 5 % (= 66,6 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das war´s auch mal wieder meinerseits. Weiterhin allen viel Erfolg!
Rückblick August