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    AKTIE IM FOKUS

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    Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta-Aktien steigen dank KI-Assistent Muse
    • Muse weckt Fantasie für Metas KI-Geschäft
    • Analysten fordern breite Nutzung und Monetarisierung
    AKTIE IM FOKUS - Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Meta haben am Mittwoch bei ihrer Erholung nochmals einen Sprung nach oben gemacht. Im frühen Handel lag der Kurs des Facebook-Mutterkonzerns in einem schwächelnden Gesamtmarkt 5,4 Prozent höher bei 646 US-Dollar, was das höchste Niveau seit etwa sieben Wochen bedeutete. Das Unternehmen hatte die Einführung des KI-Assistenten "Muse" bekannt gegeben, der nun etwas Fantasie bringt, dass Meta künftig vom KI-Megatrend profitieren könnte.

    Meta sei gut positioniert, um mit diesem Verbraucherprodukt Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere den Beginn eines bedeutenden Produktzyklusses für Meta, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

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    Von der Bank Morgan Stanley hieß es aber, dass für eine höhere Bewertung der Aktien erst eine breite Nutzung und ein monetisierbares Verhalten notwendig werde. Die Experten wollen deshalb sehen, wie groß die Akzeptanz für Muse tatsächlich ausfallen wird und wie der Agent in die Meta-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp integriert wird./tih/la/nas

    Meta Platforms (A)

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    +12,30 %
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    +66,31 %
    +355,65 %
    +1.732,24 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 29.546 auf Ariva Indikation (09. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 742,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +15,94 %/+49,46 % bedeutet.





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