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    Nicht nur Hormus

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    Die teuerste Abkürzung der Welt: Auch am Panama-Kanal wird es eng

    Panamas neue Kanalchefin schließt weitere Einschränkungen für Schiffe nicht aus. Grund ist die anhaltende Dürre durch El Nino, die schon jetzt Transitzahlen und Tiefgang auf der wichtigen Handelsroute spürbar begrenzt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürre begrenzt Panamas Schiffsverkehr weiter
    • El Niño könnte die täglichen Transitquoten senken
    • Regen entscheidet über weitere Einschnitte
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    Nicht nur Hormus - Die teuerste Abkürzung der Welt: Auch am Panama-Kanal wird es eng
    Foto: Matias Delacroix - AP

    Die neue Verwaltungschefin des Panamakanals, Ilya Espino de Marotta, schließt weitere Einschnitte beim Schiffsverkehr in der wichtigen Wasserstraße nicht aus. Grund ist die anhaltende Trockenheit durch das Wetterphänomen El Nino, das in diesem Jahr das stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen werden soll. Panama hat wegen der Dürre bereits den nationalen Notstand ausgerufen.

    Der Kanal, über den rund drei bis fünf Prozent des weltweiten Seehandels abgewickelt werden, hat die maximale Zahl täglicher Durchfahrten bereits von 36 im Vormonat auf 32 Schiffe Mitte September reduziert. Im Vergleich dazu passieren täglich im Schnitt fast 90 Handelsschiffe die Straße von Hormus, die jedoch wegen ihrer Bedeutung für die Ölversorgung mehr Aufmerksamkeit erhält als der Panama-Kanal.

    Ob weitere Kürzungen folgen, hängt laut Espino de Marotta vom Regen in den kommenden Monaten ab. September, Oktober und November seien entscheidend dafür, ob die Quoten zu Jahresbeginn nochmals gesenkt werden müssten.

    Anders als der Suezkanal funktioniert der 82 Kilometer lange Panamakanal mit Süßwasser. Die Schleusen werden über die Stauseen Gatun und Alajuela gespeist, deren Pegel durch ausbleibenden Regen gesunken sind. Bei jeder Durchfahrt werden Millionen Liter Wasser freigesetzt, um Schiffe durch die jahrhundertealten Schleusen zu heben und zu senken.

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    Eine für Oktober geplante Absenkung des maximal zulässigen Tiefgangs für die größten Schiffe an den Neopanamax-Schleusen hat die Behörde verschoben. Die Nachfrage nach Transitplätzen bleibt hoch, auch weil Reeder wegen der gesperrten Straße von Hormus auf die Route durch Panama ausweichen. Einzelne Reedereien zahlten bei Auktionen zuletzt über eine Million US-Dollar für einen Slot, ein Tanker soll sogar 5,3 Millionen US-Dollar für Vorrang gezahlt haben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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