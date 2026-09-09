Energiekonzern Leag sucht für jeden Standort neue Chancen
- Leag bewirbt sich mit Projekten um neue Kraftwerke
- Neue Gaskraftwerke sollen später Wasserstoff nutzen
- Kohleausstieg beendet Jänschwalde bereits Ende 2028
JÄNSCHWALDE/BOXBERG (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Leag will bei der Ausschreibung für neue Kraftwerke für jeden Braunkohle-Standort eine Zukunftslösung erreichen. Der Bau neuer Kraftwerke sei das notwendige technologische Back-up, um eine Kombination aus erneuerbaren Energien mit Batteriespeichern intelligent zu ergänzen, teilte Leag-Vorstandschef Adi Roesch mit. "Deshalb haben wir uns mit mehreren Projekten und Standorten in der Lausitz, Mittel- und Süddeutschland beworben."
Die Leag will neue Gaskraftwerke bauen, die später auf Wasserstoffkraftwerke umgerüstet werden können, um nach dem Kohleausstieg eine Perspektive zu geben. Sie hat vier Braunkohlekraftwerke in Brandenburg und Sachsen sowie weitere Standorte, unter anderem das Gaskraftwerk Leipheim bei Ulm in Baden-Württemberg.
Leag-Chef: Lösung für jeden Kraftwerksstandort gesucht
Vorstandschef Roesch sagte, mit den Plänen würden die Chancen des sogenannten Kraftwerksgesetzes umfassend genutzt, um für jeden Kraftwerksstandort nach Anschlusslösungen zu suchen. Dabei geht es um Jänschwalde und Schwarze Pumpe in Brandenburg sowie Boxberg und Lippendorf in Sachsen.
Mit dem Gesetz zur Strom-Versorgungssicherheit sollen neue Kraftwerke entstehen. Zwei Ausschreibungen sind für dieses Jahr geplant. Die erste Gebotsrunde der Ausschreibung wurde gerade abgeschlossen, die Bundesnetzagentur bewertet nun die Projekte. Die Anlagen sollen über einen längeren Zeitraum gesichert Strom bereitstellen, um laut Netzagentur längere Phasen ohne Erzeugung aus erneuerbaren Energien oder ohne Stromimporte abzusichern.
"Südbonus" stieß auf Kritik
Der Entwurf des Gesetzes sorgte für Kritik, weil zwei Drittel der neuen Kapazitäten an Gaskraftwerken im Süden entstehen sollten - dafür sollte es einen "Südbonus" geben. Anbieter wie die Leag, aber auch Politiker forderten Änderungen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ging auf den Norden und Osten zu, der "Südbonus" soll nicht gleich greifen.
Der Kohleausstieg legt fest, wann die Kraftwerke abgeschaltet werden. Ende 2028 wird das Kraftwerk Jänschwalde komplett stillgelegt. Zum Jahresende 2029 folgen laut Leag die beiden 500-Megawatt-Blöcke in Boxberg. Das Kraftwerk Lippendorf ist 2035 zur Stilllegung vorgesehen, Schwarze Pumpe und die verbliebenen Boxberger Blöcke Ende 2038./vr/DP/stw
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite
Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;