Warum diese historische Silbermine vor einem Blitz-Comeback steht

Die Reaktivierung bestehender Untertagebaue gilt im Bergbausektor als einer der wirksamsten Hebel, um Entwicklungszeit und Vorabinvestitionen drastisch zu reduzieren: Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSXV: NIM; FSE: HLIA) meldet vor diesem Hintergrund einen wichtigen Meilenstein für die historische Silbermine Treasure Mountain in British Columbia. Eine unabhängige Untertageinspektion durch das Ingenieurbüro McElhanney ergab, dass sich die Grubenbaue nach rund 13 Jahren im Stillstandsbetrieb in einem überraschend guten baulichen Zustand befinden. Für das Unternehmen bildet dieser Befund das Fundament, um eine potenzielle Wiederaufnahme der Förderung für 2027 vorzubereiten.

Intakte Grubenbaue und offene Portale minimieren Sanierungsaufwand

Die jüngste Begutachtung der vollständig genehmigten Liegenschaft M-239, rund 30 Kilometer nordöstlich von Hope gelegen, lieferte durchweg ermutigende Ergebnisse. Beide Hauptzugänge – Portal 1 auf Level 1 sowie Portal 2 auf Level 2 – sind vollständig offen, weitgehend intakt und ohne größere Einsturzzonen passierbar. Selbst die Zufahrtswege erwiesen sich als uneingeschränkt befahrbar. Unter Tage stießen die Ingenieure weder auf geflutete Grubenabschnitte noch auf signifikante Gebirgsverbrüche. Bestehende Gebirgssicherungen sind größtenteils funktionsfähig, sodass sich anstehende Sanierungsmaßnahmen vor allem auf lokale Nachsicherungen im Portalbereich beschränken dürften.

Besonders vorteilhaft für die weitere Planung stellt sich die verbliebene Infrastruktur dar: Wichtige Förder- und Entwicklungsstrecken, untertägige Bohrstationen und intakte Bewetterungswege mit starkem natürlichem Luftstrom stehen unmittelbar für die nächste Arbeitsphase zur Verfügung. Auch erhaltene Druckluft- und Wasserleitungen bieten eine solide Basis für künftige Modernisierungen. Da keine schwerwiegenden Hindernisse den Zugang versperren, kann das Team ohne zeit- und kostenintensive Räumungsarbeiten direkt in die detaillierte geotechnische Vermessung und den Abgleich mit historischen Minenplänen einsteigen.

Untertägiges Haufwerk und eigene Aufbereitungsanlage als strategischer Hebel

Zusätzliche wirtschaftliche Fantasie birgt die Entdeckung von beträchtlichem Haufwerksmaterial in einem Querschlag nahe Portal 1. Dieses möglicherweise bereits gebrochene Erz aus früheren Abbauphasen soll nach Absicherung der Bereiche systematisch beprobt werden. Bestätigen die Analysen entsprechende Silber-, Blei- und Zinkgehalte, stünde dem Unternehmen ein sofort verfügbares, leicht zugängliches Aufgabematerial für einen schnellen Produktionsanlauf zur Verfügung. Zudem weisen unerschlossene Abschnitte und historische Bohrstationen innerhalb der zugänglichen Strecken auf weiteres Explorationspotenzial entlang des Erzkörpers hin.

Ein wesentlicher strategischer Vorteil für den angestrebten Neustart liegt in der unternehmenseigenen Verarbeitungsinfrastruktur. Nicola Mining verfügt im nahegelegenen Merritt über eine vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage mit moderner Tailings-Verwaltung, die Edelmetallerze über Gravitation und Flotation aufbereiten kann. Zusammen mit dem Kupferprojekt New-Craigmont im Guichon Batholith sichert sich das Unternehmen damit eine integrierte Position aus Liegenschaft und regionaler Weiterverarbeitung, um die Reaktivierung von Treasure Mountain schrittweise und mit hoher Kapitaleffizienz voranzutreiben.

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