🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNicola Mining AktievorwärtsNachrichten zu Nicola Mining

    Nach 13 Jahren Stillstand

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum diese historische Silbermine vor einem Blitz-Comeback steht

    Nicola Mining bereitet Treasure Mountain auf Neustart 2027 vor: Intakte Grubenbaue, zugängliches Haufwerk und eigene Merritt-Anlage könnten Zeit und Kapitalbedarf deutlich senken.

    Nach 13 Jahren Stillstand - Warum diese historische Silbermine vor einem Blitz-Comeback steht

    Die Reaktivierung bestehender Untertagebaue gilt im Bergbausektor als einer der wirksamsten Hebel, um Entwicklungszeit und Vorabinvestitionen drastisch zu reduzieren: Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSXV: NIM; FSE: HLIA) meldet vor diesem Hintergrund einen wichtigen Meilenstein für die historische Silbermine Treasure Mountain in British Columbia. Eine unabhängige Untertageinspektion durch das Ingenieurbüro McElhanney ergab, dass sich die Grubenbaue nach rund 13 Jahren im Stillstandsbetrieb in einem überraschend guten baulichen Zustand befinden. Für das Unternehmen bildet dieser Befund das Fundament, um eine potenzielle Wiederaufnahme der Förderung für 2027 vorzubereiten.

    Intakte Grubenbaue und offene Portale minimieren Sanierungsaufwand

    Die jüngste Begutachtung der vollständig genehmigten Liegenschaft M-239, rund 30 Kilometer nordöstlich von Hope gelegen, lieferte durchweg ermutigende Ergebnisse. Beide Hauptzugänge – Portal 1 auf Level 1 sowie Portal 2 auf Level 2 – sind vollständig offen, weitgehend intakt und ohne größere Einsturzzonen passierbar. Selbst die Zufahrtswege erwiesen sich als uneingeschränkt befahrbar. Unter Tage stießen die Ingenieure weder auf geflutete Grubenabschnitte noch auf signifikante Gebirgsverbrüche. Bestehende Gebirgssicherungen sind größtenteils funktionsfähig, sodass sich anstehende Sanierungsmaßnahmen vor allem auf lokale Nachsicherungen im Portalbereich beschränken dürften.

    Besonders vorteilhaft für die weitere Planung stellt sich die verbliebene Infrastruktur dar: Wichtige Förder- und Entwicklungsstrecken, untertägige Bohrstationen und intakte Bewetterungswege mit starkem natürlichem Luftstrom stehen unmittelbar für die nächste Arbeitsphase zur Verfügung. Auch erhaltene Druckluft- und Wasserleitungen bieten eine solide Basis für künftige Modernisierungen. Da keine schwerwiegenden Hindernisse den Zugang versperren, kann das Team ohne zeit- und kostenintensive Räumungsarbeiten direkt in die detaillierte geotechnische Vermessung und den Abgleich mit historischen Minenplänen einsteigen.

    Untertägiges Haufwerk und eigene Aufbereitungsanlage als strategischer Hebel

    Zusätzliche wirtschaftliche Fantasie birgt die Entdeckung von beträchtlichem Haufwerksmaterial in einem Querschlag nahe Portal 1. Dieses möglicherweise bereits gebrochene Erz aus früheren Abbauphasen soll nach Absicherung der Bereiche systematisch beprobt werden. Bestätigen die Analysen entsprechende Silber-, Blei- und Zinkgehalte, stünde dem Unternehmen ein sofort verfügbares, leicht zugängliches Aufgabematerial für einen schnellen Produktionsanlauf zur Verfügung. Zudem weisen unerschlossene Abschnitte und historische Bohrstationen innerhalb der zugänglichen Strecken auf weiteres Explorationspotenzial entlang des Erzkörpers hin.

    Ein wesentlicher strategischer Vorteil für den angestrebten Neustart liegt in der unternehmenseigenen Verarbeitungsinfrastruktur. Nicola Mining verfügt im nahegelegenen Merritt über eine vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage mit moderner Tailings-Verwaltung, die Edelmetallerze über Gravitation und Flotation aufbereiten kann. Zusammen mit dem Kupferprojekt New-Craigmont im Guichon Batholith sichert sich das Unternehmen damit eine integrierte Position aus Liegenschaft und regionaler Weiterverarbeitung, um die Reaktivierung von Treasure Mountain schrittweise und mit hoher Kapitaleffizienz voranzutreiben.

     

    Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

     

    Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 13 Jahren Stillstand Warum diese historische Silbermine vor einem Blitz-Comeback steht Die Reaktivierung bestehender Untertagebaue gilt im Bergbausektor als einer der wirksamsten Hebel, um Entwicklungszeit und Vorabinvestitionen drastisch zu reduzieren: Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSXV: NIM; FSE: HLIA) meldet vor diesem Hintergrund einen wichtigen Meilenstein für die historische Silbermine Treasure Mountain in British Columbia.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     