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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie. Diskutiert werden Zweifel an künftigen deutschen und europäischen Rüstungsausgaben, eine branchenweite Schwäche sowie mögliche Qualitäts- und Lieferprobleme. Charttechnisch gelten der Bruch der 1.000-Euro-Marke, mögliche Stop-Loss-Verkäufe und die Suche nach einem Boden als entscheidend. Short-Positionen werden teils favorisiert; neue Aufträge stützen aus dieser Sicht kaum.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,12 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,57 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,28 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,79 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,74 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    Airbus
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,37 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    BMW
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,10 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs mögliche Trendwende: Nach einer durch Analystenbewertungen geprägten Seitwärtsphase zwischen 56 und 60 Euro gilt der Ausbruch über 60 Euro als Signal für einen möglichen Anlauf auf 70 Euro. Positive Impulse werden von der Nachfrage nach neuen i- und iX-Modellen erwartet, zugleich warnt die technische Analyse vor einem erneuten Stocken der Trendwende. Weitere Hinweise werden Ende September erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,09 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 70,23% PUT: 29,77%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 40,46 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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