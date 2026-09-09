Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie. Diskutiert werden Zweifel an künftigen deutschen und europäischen Rüstungsausgaben, eine branchenweite Schwäche sowie mögliche Qualitäts- und Lieferprobleme. Charttechnisch gelten der Bruch der 1.000-Euro-Marke, mögliche Stop-Loss-Verkäufe und die Suche nach einem Boden als entscheidend. Short-Positionen werden teils favorisiert; neue Aufträge stützen aus dieser Sicht kaum.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 2
Performance 1M: -0,12 %
Performance 1M: -0,12 %
Siemens
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 3
Performance 1M: -6,57 %
Performance 1M: -6,57 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 4
Performance 1M: +2,28 %
Performance 1M: +2,28 %
Scout24
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 5
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 6
Performance 1M: -4,74 %
Performance 1M: -4,74 %
Airbus
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -6,37 %
Performance 1M: -6,37 %
BMW
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 8
Performance 1M: +7,10 %
Performance 1M: +7,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs mögliche Trendwende: Nach einer durch Analystenbewertungen geprägten Seitwärtsphase zwischen 56 und 60 Euro gilt der Ausbruch über 60 Euro als Signal für einen möglichen Anlauf auf 70 Euro. Positive Impulse werden von der Nachfrage nach neuen i- und iX-Modellen erwartet, zugleich warnt die technische Analyse vor einem erneuten Stocken der Trendwende. Weitere Hinweise werden Ende September erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 9
Performance 1M: -5,09 %
Performance 1M: -5,09 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 70,23%
|PUT: 29,77%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 40,46 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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