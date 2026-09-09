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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie. Diskutiert werden Zweifel an künftigen deutschen und europäischen Rüstungsausgaben, eine branchenweite Schwäche sowie mögliche Qualitäts- und Lieferprobleme. Charttechnisch gelten der Bruch der 1.000-Euro-Marke, mögliche Stop-Loss-Verkäufe und die Suche nach einem Boden als entscheidend. Short-Positionen werden teils favorisiert; neue Aufträge stützen aus dieser Sicht kaum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Inditex
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,88 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,40 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,41 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,70 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,57 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,08 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,28 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Air Liquide
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,00 %
    Chart Air Liquide
    ISIN: FR0000120073
    WKN: 850133
    Die Air Liquide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 10
    Performance 1M: -14,14 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 11
    Performance 1M: -14,77 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den anhaltenden Kursrückgang der LVMH-Aktie bis nahe zum Fünfjahrestief. Der Bruch der Unterstützung um 440 Euro könnte technisch weitere Verluste bis etwa 400 Euro auslösen. Als Belastungen gelten die HSBC-Abstufung mit niedrigerem Kursziel, schwache Luxuswerte und verhaltene Signale aus China. Zugleich wird LVMH als solide, hochprofitabel und inzwischen günstig bewertet gesehen; bei besseren Aussichten seien deutliche Kursgewinne möglich. Das Ausbleiben von Aktienrückkäufen wird kurzfristig beobachtet.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,72 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Airbus
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,37 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    DANONE
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 14
    Performance 1M: -7,45 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    BMW
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 15
    Performance 1M: +7,10 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs mögliche Trendwende: Nach einer durch Analystenbewertungen geprägten Seitwärtsphase zwischen 56 und 60 Euro gilt der Ausbruch über 60 Euro als Signal für einen möglichen Anlauf auf 70 Euro. Positive Impulse werden von der Nachfrage nach neuen i- und iX-Modellen erwartet, zugleich warnt die technische Analyse vor einem erneuten Stocken der Trendwende. Weitere Hinweise werden Ende September erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.

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