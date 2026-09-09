Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,93 %
Performance 1M: -8,88 %
Tagesperformance: -3,36 %
Performance 1M: -16,40 %
Tagesperformance: -3,31 %
Performance 1M: +6,41 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: -1,70 %
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -6,57 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -10,08 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: +2,28 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: +1,00 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -14,14 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -14,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: -5,72 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: -6,37 %
Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: -7,45 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +7,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
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