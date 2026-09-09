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    Roland Koch äußert Verständnis für Debatte über AfD-Verbot

    Für Sie zusammengefasst
    • Koch zeigt Verständnis für AfD-Verbotsdebatte
    • Lange Verfahren halten Koch vom AfD-Verbot ab
    • AfD gefährdet laut Koch die Grundwerte der CDU
    Roland Koch äußert Verständnis für Debatte über AfD-Verbot
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt äußert der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) Verständnis für die Debatte über ein AfD-Parteiverbot. "Ich war immer dagegen, aber inzwischen bin ich da hin- und hergerissen", sagte Koch dem Nachrichtenmagazin "Focus".

    Was ihn bisher davon abhalte, sei die Dauer eines solchen Verfahrens. "Ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht passiert nicht von heute auf morgen", wird der CDU-Politiker zitiert. Das Thema werde vier oder fünf Jahre im Raum stehen. "Von den Wählern der AfD käme dann womöglich der Vorwurf, man wolle sie unterdrücken."

    Er glaube nach wie vor, dass die AfD politisch zu schlagen sei, sagte Koch. Aber er habe großes Verständnis für die Diskussion und glaube, dass sie auch so schnell nicht enden werde. Die AfD sei eine Gefahr für die Union: "Die AfD zerstört die Grundüberzeugungen der CDU und Fundamente unseres Miteinander", sagte Koch./isa/DP/stw






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