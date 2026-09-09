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    PLAYipp und PADS4 bündeln ihre Kräfte, um eine neue europäische Kraft in der KI-gestützten Digital-Signage-Lösung aufzubauen

    STOCKHOLM, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Organisationen überall verlangen mehr von ihren Bildschirmen. Was früher eine Anzeigetafel war, muss jetzt Live-Daten aus den Operationen ziehen, Menschen durch Gebäude führen und Tausende von Standorten konsistent halten. Nur wenige tun alles, und noch weniger über die Grenzen hinweg.

    To the left in the image is Philippe Bonnargent, CEO, PADS4 and to the right is Henrik Mazzanti, CEO, PLAYipp.

    PLAYipp und PADS4 bündeln ihre Kräfte, um das zu ändern. Unterstützt durch den nordischen B2B-Software-Investor Monterro bilden die beiden Unternehmen eine der größten unabhängigen Digital Signage-Software-Gruppen in Europa, die mehr als 6.500 Organisationen in über 75 Ländern durch mehrere hundert Wiederverkäufer und Integratoren bedient.

    Zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Stärken

    PLAYipp bedient über 4.000 Organisationen, darunter große Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors, hauptsächlich in den nordischen Ländern. Einfach zu bedienen ist die Grundlinie. Der Unterschied ist KI, die Mitteilungen, HR und lokalen Redakteuren eine Plattform bietet, die mit ihnen intelligenter wird.

    PADS4 ist dafür bekannt, wie weit es mit Daten gehen kann. Die hardwareunabhängige Enterprise-Plattform bietet nahtlose Digital-Signage-Lösungen und verwandelt Echtzeitdaten in intelligente und dynamische visuelle Erlebnisse. Von intelligenten Arbeitsplätzen bis hin zu Passagierinformationen, von Produktionslinien bis hin zu Einzelhandelsgeschäften unterstützt PADS4 unternehmenskritische Umgebungen, darunter mehr als 100 Flughäfen

    „Unsere Kunden wollen Auswirkungen aus ihrer Kommunikation, und sie erwarten, dass es einfach ist, dorthin zu gelangen. PADS4 bringt echte Stärke in großen und komplexen Umgebungen. Sehr wenige Unternehmen können beides anbieten. Zusammen können wir das", sagt Henrik Mazzanti, CEO von PLAYipp.

    Internationale Reichweite, Europäische Stiftungen

    Die Gruppe bedient Kunden und Partner auf den 7 Kontinenten, in Flughäfen, Büros, Fabriken, Einzelhandel und mehr. Gemeinsam zielen PLAYipp und PADS4 darauf ab, eine führende europäische Digital-Signage-Software-Gruppe mit dem Maßstab, dem Fachwissen und der internationalen Reichweite aufzubauen, um weltweit zu konkurrieren.

    „Durch die Zusammenarbeit mit PLAYipp stärken wir unsere europäische Basis und beschleunigen gleichzeitig unsere globalen Ambitionen. Zusammen mit PLAYipp haben wir die Möglichkeit, eine stärkere und innovativere Softwaregruppe aufzubauen, um unsere Position als internationaler Marktführer zu stärken", sagt Philippe Bonnargent, CEO von PADS4.

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    PR Newswire (dt.)
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