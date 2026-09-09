400 Terawattstunden bis 2035: Europas Strombedarf explodiert

Damit folgt der Kontinent dem Beispiel der USA, wo die Analysten für denselben Zeitraum sogar einen Anstieg von 200 auf 900 Terawattstunden erwarten.

Der Boom künstlicher Intelligenz sorgt in Europa für einen historischen Wendepunkt beim Stromverbrauch. Nach einer neuen Analyse der Bank HSBC wird sich der Strombedarf europäischer Rechenzentren innerhalb von zehn Jahren mehr als vervierfachen, von rund 90 Terawattstunden im laufenden Jahr auf über 400 Terawattstunden bis 2035.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Gesamtnachfrage bedeutet das einen deutlichen Kurswechsel. Nach Jahren stagnierender oder gar rückläufiger Werte prognostiziert HSBC nun ein jährliches Wachstum von 1 bis 3 Prozent über die kommenden 25 Jahre, wobei rund ein Drittel des Zuwachses bis 2035 direkt auf Rechenzentren entfällt.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Die Bank hat ihre bisherige Schätzung von 1 bis 2 Prozent nach oben korrigiert, nachdem der europäische Branchenverband EUDCA seine Kapazitätsprognosen für 2030 binnen eines Jahres um rund 20 Prozent angehoben hatte.

Getragen wird das Wachstum weiterhin von den etablierten Standorten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Irland. Gleichzeitig gewinnen neue Regionen an Bedeutung, etwa die nordischen Länder, Spanien, Italien und Polen.

Als größte Hürde für weiteres Wachstum nennen Branchenvertreter fehlende Netzkapazitäten, in einer Umfrage gaben 76 Prozent der Befragten Stromzugang als zentrale Herausforderung an.

Von der Entwicklung profitieren laut HSBC vor allem erneuerbare Energien und die Stromnetze, während Kohle, Gas und Kernkraft kaum betroffen sein dürften. Europa habe bereits in den vergangenen Jahren stark in grüne Infrastruktur investiert, sodass die Systeme auf zusätzliches Wachstum vorbereitet seien.

So sollen etwa die Investitionen in deutsche und britische Stromnetze bis 2030 auf das Drei- bis Vierfache des Niveaus von 2020 steigen. Auch der Ausbau von Batteriespeichern nimmt Fahrt auf, die Kapazität in Europa soll sich bis 2035 mehr als versiebenfachen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,15 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!