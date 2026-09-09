🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS 30 IndexvorwärtsNachrichten zu US 30

    ROUNDUP/Aktien New York

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte geben wegen Ölpreisen weiter nach
    • Meta treibt mit KI-Agenten die Technologiewerte
    • Ölpreise steigen, Inflations- und Zinssorgen wachsen
    ROUNDUP/Aktien New York - Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte lassen am Mittwoch weiter Federn. Vor allem leiden die Standardwerte im frühen Handel ungebrochen unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es allerdings von Meta mit der Einführung des KI-Agenten "Muse".

    Nach etwa einer Handelsstunde gab der Dow Jones Industrial um 0,6 Prozent auf 52.489 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.654 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 robuster. Er lag zuletzt mit 29.501 Punkten nur hauchdünn im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet!
    Long
    318,02€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    350,55€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta sorgte an der Nasdaq-Börse mit einem Kurssprung um fast fünf Prozent für Aufsehen. Der von dem Facebook-Mutterkonzern vorgestellte KI-Agent trieb auch andere KI-Profiteure an, die vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen kommen. Mit seinem KI-Agenten "Gemini" bereits erfolgreich ist der Google-Mutterkonzern Alphabet , dessen Papiere nun mehr als zwei Prozent verloren.

    Meta sei gut positioniert, um mit "Muse" bei Verbrauchern Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere einen bedeutenden Produktzyklus, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

    Gefragt waren auch US-Ölwerte wie Chevron oder ExxonMobil , weil die Ölpreise am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zulegten. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Das US-Militär zerstörte fünf iranische Rohöltanker - nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe.

    Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheid und die am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten in ihrer Bedeutung noch brisanter werden. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geht der Markt fest von einer Zinserhöhung aus. Wenn die Fed im September entscheidet, liegt die Markterwartung einer Straffung derzeit bei etwa 60 Prozent.

    Unter den amerikanischen Nebenwerten gab es einige größere Kursausschläge nach unten. So sackten die Aktien des Einzelhändlers Casey's um 17 Prozent ab. Die Quartalszahlen des Betreibers von Mischwaren-Geschäften waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

    Noch schlimmer erging es aber den Anlegern von ServiceTitan mit einem Kurseinbruch um mehr als 30 Prozent. Das Softwareunternehmen gab eine Umsatzprognose für das laufende Quartal ab, die die Anleger enttäuschte. In ersten Stimmen dazu hieß es, die Skalierung eines KI-Agenten verlangsame sich./tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 183,1 auf Tradegate (09. September 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +33,66 %/+56,94 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq Die US-Aktienmärkte lassen am Mittwoch weiter Federn. Vor allem leiden die Standardwerte im frühen Handel ungebrochen unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Gute Nachrichten im Tech-Sektor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     