ROUNDUP/Aktien New York
Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq
- US-Aktienmärkte geben wegen Ölpreisen weiter nach
- Meta treibt mit KI-Agenten die Technologiewerte
- Ölpreise steigen, Inflations- und Zinssorgen wachsen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte lassen am Mittwoch weiter Federn. Vor allem leiden die Standardwerte im frühen Handel ungebrochen unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es allerdings von Meta mit der Einführung des KI-Agenten "Muse".
Nach etwa einer Handelsstunde gab der Dow Jones Industrial um 0,6 Prozent auf 52.489 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.654 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 robuster. Er lag zuletzt mit 29.501 Punkten nur hauchdünn im Minus.
Meta sorgte an der Nasdaq-Börse mit einem Kurssprung um fast fünf Prozent für Aufsehen. Der von dem Facebook-Mutterkonzern vorgestellte KI-Agent trieb auch andere KI-Profiteure an, die vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen kommen. Mit seinem KI-Agenten "Gemini" bereits erfolgreich ist der Google-Mutterkonzern Alphabet , dessen Papiere nun mehr als zwei Prozent verloren.
Meta sei gut positioniert, um mit "Muse" bei Verbrauchern Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere einen bedeutenden Produktzyklus, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".
Gefragt waren auch US-Ölwerte wie Chevron oder ExxonMobil , weil die Ölpreise am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zulegten. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Das US-Militär zerstörte fünf iranische Rohöltanker - nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe.
Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheid und die am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten in ihrer Bedeutung noch brisanter werden. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geht der Markt fest von einer Zinserhöhung aus. Wenn die Fed im September entscheidet, liegt die Markterwartung einer Straffung derzeit bei etwa 60 Prozent.
Unter den amerikanischen Nebenwerten gab es einige größere Kursausschläge nach unten. So sackten die Aktien des Einzelhändlers Casey's um 17 Prozent ab. Die Quartalszahlen des Betreibers von Mischwaren-Geschäften waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Noch schlimmer erging es aber den Anlegern von ServiceTitan mit einem Kurseinbruch um mehr als 30 Prozent. Das Softwareunternehmen gab eine Umsatzprognose für das laufende Quartal ab, die die Anleger enttäuschte. In ersten Stimmen dazu hieß es, die Skalierung eines KI-Agenten verlangsame sich./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 183,1 auf Tradegate (09. September 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +33,66 %/+56,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schönen guten Morgen in die Runde,
Aktiendepot – Update August 2026
Zwei Drittel des Börsenjahres liegen nun bereits hinter uns. Nachfolgend hiermit mein August-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 8 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Im August gab es auch noch keine weiteren Zukäufe (was sich im September aber ändert!) und auch keine Verkäufe:
Alle Kurswerte meiner bisherigen Nachkäufe des laufenden Jahres liegen etwas tiefer als im Vormonat.
Keine Besonderheiten
Im August gab es ansonsten keine spannenden Neuigkeiten im Aktiendepot (oder ich habe sie jedenfalls nicht mitbekommen). Das Depot liegt aktuell nahe am Rekordhoch.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.121,10 € / 4.300 € (= 72,58 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,33 % / 5 % (= 66,6 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das war´s auch mal wieder meinerseits. Weiterhin allen viel Erfolg!
Rückblick August