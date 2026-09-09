ROUNDUP
Deutschland und Emirate wollen Beziehungen stark ausbauen
- Deutschland und VAE wollen Zusammenarbeit ausbauen
- Milliardenabkommen und Investitionsrat geplant
- Verteidigung und Drohnenabwehr werden ausgebaut
ABU DHABI/BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem ersten Staatsbesuch eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Deutschland wollen beide Staaten ihre Zusammenarbeit deutlich ausbauen. Dies soll für die Wirtschaft ebenso gelten wie für die Außen-, Sicherheits- und Rüstungspolitik sowie die Bereiche Energie, Umwelt und Kriminalitätsbekämpfung, wie beide Seiten vorab deutlich machten. "Die emiratisch-deutsche strategische Partnerschaft entwickelt sich von gemeinsamen Absichten hin zu gemeinsamem Handeln", sagte Staatsministerin Lana Nusseibeh aus dem VAE-Außenministerium in Berlin.
Präsident Mohammed bin Sajid wird an diesem Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Zum Auftakt will ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin mit militärischen Ehren empfangen und ein Gespräch mit ihm führen. Später ist ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant, der Mohammed im Februar bei einer Reise an den Golf in Abu Dhabi getroffen hatte.
Milliardenschwere Abkommen angekündigt
In den "sehr wichtigen" Beziehungen der beiden Länder sei jetzt der Moment, diese "auf die nächste Stufe" zu heben, sagte Anwar Gargasch, Berater des emiratischen Präsidenten, der Deutschen Presse-Agentur. "Können wir zusammenarbeiten, um beispielsweise Fähigkeiten bei der Drohnenabwehr aufzubauen?"
Nusseibeh kündigte den Abschluss milliardenschwerer Abkommen an. Diese beinhalteten die klare Botschaft, dass jetzt ein neues Kapitel in den beiderseitigen Beziehungen beginne. Diese Beziehungen hätten ein enormes Potenzial. "Es verbindet sich deutsche Industrie- und Ingenieurskompetenz mit den Investitionsmöglichkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate, ihrer digitalen Infrastruktur, globalen Vernetzung und ihrem Fokus auf der Nutzung Künstlicher Intelligenz."
Auch vertiefte Zusammenarbeit in Rüstung und Verteidigung geplant
Aus dem Kanzleramt hieß es, es sei geplant, einen strategischen Dialog für Fragen der Außenpolitik sowie der Zusammenarbeit auf den Feldern Wirtschaft, Energie und Umwelt zu beschließen. Es solle ein deutsch-emiratischer Investitionsrat gegründet werden. Sicherheitspolitisch sei vorgesehen, eine vertiefte und strukturierten Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Rüstung zu verabreden.
Ausgebaut werden soll laut Kanzleramt auch die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Cyberkriminalität und Ähnlichem. Es sei zudem vorgesehen, ein Rechtshilfeabkommen in Strafsachen zu schließen. Im Digitalbereich sei eine Absichtserklärung zu einer umfassenden Kooperation in Vorbereitung, bei der es unter anderem um den Ausbau von Rechenzentren gehe.
Emirate besonders stark vom Iran angegriffen
Im seit mehr als einem halben Jahr laufenden Iran-Krieg wurde der Golfstaat besonders stark angegriffen - Präsidentenberater Gargasch zufolge mit 3.000 iranischen Raketen und Drohnen. Die Mehrheit habe auf zivile Infrastruktur im Land gezielt, 97 Prozent seien abgefangen worden. Auch in Deutschland wird die Gefahr durch Drohnen und die mögliche Abwehr diskutiert, im Kontext von hybriden Angriffen, für die die Bundesregierung Russland verantwortlich macht.
Die Regeln für den Export bestimmter Rüstungsgüter hatte Deutschland im Zuge des Iran-Kriegs für die Emirate und weitere Golfstaaten sowie für die Ukraine im März bereits gelockert. Eigentlich gelten für sogenannte Drittländer, die nicht der Nato oder EU angehören, strenge Auflagen bei den Exporten.
Pragmatischer Umgang in Rüstungsfragen gefordert
"Die früheren Beschränkungen wurden jetzt von Ereignissen überholt", sagte Gargasch. Die Kriege und die Herausforderungen bei der Sicherheit und der Energie hätten gezeigt, "dass wir viel offener und pragmatischer in unserem Handeln werden müssen". Zur Frage, wann und wie der Iran-Krieg enden könnte, sagte Gargasch: "Wir werden sehr lange mit einem instabilen Iran umgehen müssen" - nicht nur die Golfländer, sondern auch Europa./jot/DP/stw
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite
Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;