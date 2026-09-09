Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nemetschek
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 2
Performance 1M: +1,60 %
Performance 1M: +1,60 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz Goldman-Sachs-Kursziel von 100 Euro. Charttechnisch wird diskutiert, ob der Rückfall an die Ausbruchslinie nur ein Pullback oder der Beginn weiterer Abgaben ist; Teilverkäufe ab 62 Euro und ein Wiedereinstieg werden erwogen. Fundamental werden die HCSS-Übernahme, deren Schuldenübernahme und die Beteiligung von Thoma Bravo sowie Chancen durch Bluebeam-KI, US-Expansion und ein schwaches Bauumfeld bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 3
Performance 1M: -14,13 %
Performance 1M: -14,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der HENSOLDT-Aktie und mögliche Bodenbildung: Charttechnisch werden weitere Rückgänge bis etwa 65–70 Euro sowie dortige Nachkäufe erwartet. Diskutiert werden zudem volatile Seitwärtsbewegungen, ausgelöste Stop-Loss-Marken und vermutete Akkumulation. Fundamental stützen neue Aufträge, Elektronische-Kampfführungs- und Luftabwehrlösungen sowie Indien-Fantasie; positive Meldungen hätten den Kurs bislang kaum bewegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +16,96 %
Performance 1M: +16,96 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -7,22 %
Performance 1M: -7,22 %
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