Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz Goldman-Sachs-Kursziel von 100 Euro. Charttechnisch wird diskutiert, ob der Rückfall an die Ausbruchslinie nur ein Pullback oder der Beginn weiterer Abgaben ist; Teilverkäufe ab 62 Euro und ein Wiedereinstieg werden erwogen. Fundamental werden die HCSS-Übernahme, deren Schuldenübernahme und die Beteiligung von Thoma Bravo sowie Chancen durch Bluebeam-KI, US-Expansion und ein schwaches Bauumfeld bewertet.