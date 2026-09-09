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    Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 – "Staige for Industries" erreicht wichtigen Durchbruch

    Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 – Staige for Industries erreicht wichtigen Durchbruch
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/09.09.2026) -
    * Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 12 % auf 1,03 Mio. Euro gesteigert
    * EBITDA von minus 1,51 Mio. Euro auf minus 0,47 Mio. Euro verbessert
    * Bedeutende Ausschreibung im Bereich KI-gestützter Videoschutz einer deutschen Millionenstadt gewonnen
    * Pilotbetrieb zur KI-gestützten Videoanalyse am Dortmunder Hauptbahnhof gestartet
    * Operativer Break-even weiterhin im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

    Die Staige One AG (WKN A3CQ5L / ISIN DE000A3CQ5L6; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) hat im ersten Halbjahr 2026 ihre strategische und operative Entwicklung weiter vorangetrieben. Neben einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Kennzahlen stand insbesondere der Aufbau des jungen Geschäftsbereichs "Staige for Industries" im Mittelpunkt. Mit dem Gewinn einer bedeutenden öffentlichen Ausschreibung im Sicherheitsbereich einer deutschen Millionenstadt konnte Staige nachweisen, dass sich die über Jahre im Sport entwickelte Kamera-, Bildverarbeitungs- und KI-Technologie erfolgreich auf sicherheitsrelevante Anwendungen übertragen lässt.

    Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Staige-Konzern Umsatzerlöse von 1,031 Mio. Euro nach 0,921 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+12 %). Das operative EBITDA verbesserte sich von minus 1,51 Mio. Euro auf minus 0,47 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern von minus 1,90 Mio. Euro auf minus 0,83 Mio. Euro.

    Die Ergebnisverbesserung wurde maßgeblich durch die weitere Reduzierung der Kostenbasis erreicht. Der Personalaufwand sank um rund 26 % auf 0,95 Mio. Euro nach 1,28 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten reduzierte sich von 49,5 auf 37 insbesondere infolge der im Vorjahr eingeleiteten Personalmaßnahmen im deutschen Sportvertrieb.

    Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen um rund 43 % auf 0,67 Mio. Euro zurück. Wesentlicher Effekt war der vollständige Wegfall der Aufwendungen für zurückgemietete Kamerasysteme nach Auslaufen der Sale-and-Lease-Back-Verträge Ende März 2026. Im Vorjahreszeitraum waren hierfür noch rund 0,50 Mio. Euro angefallen. Zusätzlich konnte Staige eine Forschungszulage von netto 0,23 Mio. Euro für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Jahre 2021 bis 2023 vereinnahmen.

    Gegenläufig stieg der Materialaufwand aufgrund der Produktion der neuen Kamerageneration für Sport-Lizenzkunden auf 0,103 Mio. Euro nach 0,001 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

    Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Das erste Halbjahr 2026 zeigt sehr deutlich, dass unsere strategische Transformation nun Wirkung entfaltet. Wir haben den Umsatz gesteigert, unsere Kostenbasis weiter reduziert und den Cash-Burn mehr als halbiert."

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