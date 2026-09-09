Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro

Die Deutsche Börse hatte die Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Den Nettoerlös will der Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden./stw/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 273 auf Tradegate (09. September 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -8,10 %/+17,43 % bedeutet.