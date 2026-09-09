Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro
- Deutsche Börse nimmt 600 Millionen Euro auf
- Wandelanleihe verzinst sich mit 0,5 Prozent
- Rückzahlung 2031 mit zwei Prozent Rendite geplant
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld beschafft. Der Dax-Konzern platzierte dazu wie geplant Papiere mit einem Nennbetrag von insgesamt 600 Millionen Euro, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Anleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie später in Aktien des Unternehmens umtauschen.
Werden die Papiere nicht bis zum Ende der Laufzeit gewandelt, zurückgezahlt oder entwertet, will die Deutsche Börse sie am 16. September 2031 zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zurückzahlen. Dieser entspricht den Angaben zufolge einer Rendite von 2 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis für die Anleihen entspricht laut der Deutschen Börse einer Prämie von 32,5 Prozent.
Die Deutsche Börse hatte die Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Den Nettoerlös will der Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden./stw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 273 auf Tradegate (09. September 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -8,10 %/+17,43 % bedeutet.
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Am 01.06.2026 hat Dr. Thomas Book (Vorstand Deutsche Boerse) 4.797 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Stephan Leithner (Vorstand Deutsche Boerse) 7.179 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Jens Schulte (Vorstand Deutsche Boerse) 1.149 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Christoph Böhm (Vorstand Deutsche Boerse) 5.606 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Heike Eckert (Vorstand Deutsche Boerse) 3.988 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Christian Peter Kromann (Vorstand Deutsche Boerse) 1.473 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
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Quelle: Deutsche Boerse Insidertrades
Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.