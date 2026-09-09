Blutroter Mittwoch, aber diese Aktie hat jetzt +40 % gemacht!

Dem Abverkauf nicht entziehen können sich auch US-Technologiewerte. Obwohl sich einige Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte, darunter AMD und Micron , gegen den Abverkauf stemmten, notierte der Nasdaq 100 am frühen Abend mit einem Minus von einem halben Prozent. Den größten Gewinner stellte nach der Vorstellung personalisierter KI-Agenten die Aktie von Meta Platforms mit einem Plus von über 6 Prozent dar.

Nach der erneuten Eskalation politischer Spannungen und gegenseitigen Angriffen in der Straße von Hormus, Jordanien und Saudi-Arabien zeigen sich Anlegerinnen und Anleger zur Wochenmitte tief verunsichert. Der über 100 US-Dollar gekletterte Ölpreis zwingt zahlreiche Leitindizes in die Knie und verursacht teils hohe Verluste – allein der DAX verlor im regulären Handel etwa 1,8 Prozent.



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Oddity Tech explodiert nach Zahlen und stemmt sich gegen den Ausverkauf

Nichtsdestotrotz gibt es auch Aktien, die überraschend deutlich zulegen. Dazu gehört beispielsweise der israelische Beauty- und Wellness-Spezialist Oddity Tech, der an der Technologiebörse Nasdaq gelistet ist und nach Quartalszahlen besser als erwartet zeitweise über 30 Prozent zulegen konnte.

Insgesamt ist das Börsenjahr für Oddity Tech bislang kein Erfolg, die Aktie notierte zeitweise mit einem Minus von mehr als 80 Prozent. Zwar wächst der Umsatz dank bei Kundinnen und Kunden gefragter Marken wie SpoiledChild, Il Makiage und Methodiq rasant, doch Veränderungen im Algorithmus von TikTok, der für das Unternehmen wichtigsten Werbe- und Vertriebsplattform, belasteten die Profitabilität stark. Jetzt scheint Oddity Tech jedoch geeignete Antworten gefunden zu haben.

Umsatz zwar gesunken, aber Profitabilität verbessert

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse zwar um 24,9 Prozent auf 181,0 Millionen US-Dollar – eine Folge deutlich reduzierter Marketingaktivitäten –, konnten die Erwartungen damit aber um 10,4 Millionen US-Dollar übertreffen. Damit ist das Ergebnis zunächst nicht ganz so schlecht ausgefallen, wie befürchtet. Während Il Makiage weiter unter "algorithmischer Dislokation" litt, wie es das Unternehmen in seiner Pressemitteilung nannte, konnten SpoiledChild und Methodiq einen Teil der Umsatzeinbußen jedoch kompensieren.

Die Verschiebung der Umsatzanteile hatte positive Folgen für die zuletzt stark unter Druck stehen Profitabilität des Unternehmens. Analystinnen und Analysten hatten einen bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 0,12 US-Dollar erwartet. Oddity Tech konnte jedoch 0,20 US-Dollar präsentieren, was gegenüber dem Vorjahresniveau von 0,92 US-Dollar je Anteil (dem bislang besten Ergebnis des Unternehmens) nichtsdestotrotz einen deutlichen Rückschritt darstellt.

Insgesamt hat der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von knapp 13,0 Millionen US-Dollar erzielt, nach 49,3 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Außerdem verfügt das Unternehmen selbst nach dem Rückkauf von eigenen Anteilen über erhebliche Vermögenswerte im Wert von 140,5 Millionen US-Dollar, was über den Erwartungen von 122,7 Millionen US-Dollar liegt.

Unternehmen will sein Wachstum gesund schrumpfen

Um seine Ertragslage weiter zu stabilisieren, setzt das Management auch in den kommenden Quartalen auf strategische Verkleinerung und Fokussierung. Erwartet wird ein Umsatzergebnis um 5 Prozent unter dem Vorjahresniveau sowie ein bereinigtes EBITDA von 18 bis 20 Millionen US-Dollar.

Im Gesamtjahr sollen sich die Umsatzeinbußen dann auf 19 Prozent belaufen haben und ein bereinigtes EBITDA von 30 bis 32 Millionen US-Dollar erzielt worden sein, womit das katastrophal verlaufene erste Quartal (-20,2 Millionen US-Dollar) wettgemacht wäre.

Zeitweise +40 Prozent, Anlegerinnen und Anleger aus dem Häuschen

An der Börse war die Erleichterung über das Ergebnis besser als erwartet mit den Händen zu greifen. Die Aktie kletterte aus dem Stand um etwa 25 Prozent und konnte sich bis unmittelbar vor dem Handelsstart auf zeitweise mehr als +40 Prozent steigern. Das erschien Anlegerinnen und Anlegern dann doch etwas über das Ziel hinausgeschossen, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Mittwochabend betrug das Plus noch etwa 20 Prozent – genug, um der Aktie zurück über die 50-Tage-Linie zu verhelfen, womit erstmals seit dem Beginn des Crash vor mehr als einem Jahr ein prozyklisches Kaufsignal vorliegt. Bis zu einer nachhaltigen Trendwende liegt vor den Käuferinnen und Käufern aber noch einiges an Arbeit. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei etwa 21,40 Euro, während es bei 28,12 US-Dollar noch eine Kurslücke zu schließen gibt

Fazit: Noch viel Arbeit zu leisten, aber spannende Story

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung herrscht Licht und Schatten. 2026 können Anlegerinnen und Anlegern nach der operativ schwierigen ersten Jahreshälfte abhaken. Selbst am oberen Ende der Prognosespanne mit einem EBITDA von 32 Millionen US-Dollar kommt Oddity Tech auf ein EV/EBTIDA-Verhältnis von 26 – das ist gegenüber anderen Kosmetikaktien wie Ulta Beauty (13,0) nicht konkurrenzfähig. Das KGVe 2026 liegt unterdessen bei indiskutablen 223,6.

Gelingt es dem Unternehmen jedoch, die operativen Verbesserungen des abgelaufenen Quartals mit in das kommende Geschäftsjahr zu nehmen und so die Gewinnerwartungen der Analystinnen und Analysten zu übertreffen, winkt mit 13,1 ein sehr attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die gegenwärtig niedrigen Notierungen wären in diesem Fall als Einstiegschance zu begreifen. Angereichert wird der spekulative Charakter der Aktie außerdem durch eine Leerverkaufsquote von fast 20 Prozent – eine Aktie für mutige Antizyklikerinnen und Antizykliker!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die ODDITY Tech Ltd. Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,04 % und einem Kurs von 13,78EUR auf Tradegate (09. September 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.





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