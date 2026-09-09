Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.09.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.392,36USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 67,05USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,94 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,41USD und verzeichnet ein Plus von +2,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,57USD und verzeichnet ein Plus von +2,43 %.