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    Weltkriegsbombe an Bahnstrecke gefunden - Züge fahren nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltkriegsbombe an wichtiger Bahnstrecke entdeckt
    • Fern- und S-Bahnverkehr in Hamburg unterbrochen
    • 400 Meter Sperrbereich um Fundstelle eingerichtet
    Weltkriegsbombe an Bahnstrecke gefunden - Züge fahren nicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - An einer wichtigen Bahnstrecke im Nordwesten Hamburgs ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Fern- und der S-Bahnverkehr wurden unterbrochen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. "Es kommt zu massiven Ausfällen aus Richtung Norden." Der Kampfmittelräumdienst sei an der S-Bahnstation Diebsteich im Einsatz. Die Station liegt nördlich vom Bahnhof Altona.

    Weil die Züge aus Richtung Kiel und Dänemark nicht durchkamen, warteten zahlreiche Menschen am Hamburger Hauptbahnhof. Wann die Bombe entschärft werden kann, war noch unklar.

    Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Bombe bei Bauarbeiten gefunden. Es sei ein Sperrbereich von 400 Metern um die Fundstelle festgelegt worden, der Warnbereich betrage 1.000 Meter. Der Sperrbereich muss von Menschen verlassen werden. Im Warnbereich müssen Anwohner sich in die hinteren Räume ihrer Wohnungen zurückziehen./bsp/DP/nas






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