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    First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse und erweitert Explorationsprofil bei San Dimas

    First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse und erweitert Explorationsprofil bei San Dimas
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im gesamten Distrikt San Dimas

     

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    Neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo haben Explorationsprofil erweitert und unterstützen Potenzial für zukünftiges Mineralressourcenwachstum

     

    Vancouver, BC, Kanada, 9. September 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse von seinem laufenden Explorationsprogramm 2026 bei seiner Silber-/Goldmine San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Jüngste Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte in mehreren Gebieten des Distrikts San Dimas, was Möglichkeiten zur Ressourcenumwandlung und zum Wachstum der Mineralressourcen im Umfeld der Mine unterstützt. Darüber hinaus haben neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo das Explorationsprofil des Distrikts erweitert und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 des Unternehmens identifiziert, das geplante Bohrungen auf insgesamt etwa 117.000 Metern („m“) umfasst.

     

    „San Dimas bestätigt weiterhin seine Position als eines unserer vielversprechendsten und beständigsten Bergbaugebiete“, sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. „Die jüngsten Bohrergebnisse ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im Rahmen von Programmen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung, was das Wachstumspotenzial etablierter Erzgangsysteme im Umfeld der Mine stärkt und gleichzeitig das Explorationsprofil bei Convención und El Cristo erweitert. Mit etwa 117.000 m an geplanten Bohrungen im Jahr 2026 treiben wir eines der größten Explorationsprogramme des Unternehmens voran, das auf die Umwandlung von Mineralressourcen, die Erprobung neuer Ziele und die Identifizierung zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten im gesamten Distrikt San Dimas ausgerichtet ist.“

     

    WESENTLICHE HÖHEPUNKTE DER BOHRUNGEN

     

    Im Rahmen von Explorationsbohrungen bei San Dimas wurden bedeutende Silber- („Ag“) und Gold-(„Au“)-Mineralisierungen über mehrere Erzgangsysteme hinweg durchteuft, was sowohl die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine als auch umfassendere Explorationsmöglichkeiten im Distrikt unterstützt. Im Jahr 2026 wurden bis dato insgesamt etwa 89.000 m der geplanten rund 117.000 m an Explorationsbohrungen abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten auf Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung im West Block, Central Block und Graben Block sowie auf Folgebohrungen im Abbaugebiet El Cristo und der kontinuierlichen Zielerprobung im East/Arana Block lag.

     

    Die jüngsten Ergebnisse umfassen hochgradige Abschnitte von Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung innerhalb des Erzgangkomplexes Sinaloa-Elia, die kontinuierliche Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung beim Erzgangsystem Coronado-Carmen Escobosa im West Block, die Bestätigung eines neuen Ziels nördlich des Erzgangs Jessica bei Convención sowie vielversprechende erste Ergebnisse von den Erzgängen Luz und Patricia im Abbaugebiet El Cristo. Ausgewählte bedeutsame Abschnitte sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Hauptzielgebiete sind in Abbildung 1 dargestellt.

     

    Tabelle 1: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas

     

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    Komplex Sinaloa - Elia

    ELI26X-08

    Sinaloa - Elia

    198,50

    200,85

    2,04

    1.377

    21,38

    2.980

    ELI26X-10

    Sinaloa - Elia

    191,50

    192,70

    0,88

    2.604

    43,08

    5.835

    ELI25X-58

    Sinaloa - Elia

    218,10

    221,35

    1,75

    1.070

    24,51

    2.908

    ELI26X-22

    Sinaloa - Elia

    342,60

    345,30

    1,99

    673

    15,15

    1.809

    ELI26X-07

    Sinaloa - Elia

    177,55

    183,65

    4,45

    373

    4,75

    729

    Komplex Coronado - Carmen Escobosa

    COR26X-06

    Coronado

    588,75

    594,70

    4,22

    246

    2,94

    466

    CMNE26X-02

    Carmen Escobosa

    327,00

    329,75

    1,58

    588

    6,05

    1.042

    CMNE26X-04

    Carmen Escobosa

    303,00

    307,65

    3,42

    175

    1,87

    315

    Erzgangziel Convención

    SJE26X-08

    Convención

    310,70

    314,05

    2,57

    251

    2,56

    433

    SJE26X-10

    Convención

    358,70

    361,80

    1,55

    281

    2,81

    492

    Abbaugebiet El Cristo

    LUZ26X-02

    Luz

    511,30

    513,00

    1,30

    2.625

    58,25

    6.994

    LUZ26X-03

    Patricia

    391,15

    393,35

    1,69

    1.895

    28,91

    4.063

     

    Abbildung 1: Karte der Erzgangvorkommen im Distrikt San Dimas

     

    Erzgangkomplex Sinaloa-Elia

     

    Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen beim historischen Erzgangkomplex Sinaloa-Elia ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte, was die Kontinuität und das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen des Systems weiter unterstützt. Neue Bohrergebnisse erweitern die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus in Richtung Osten, Westen und lokal in Einfallrichtung. Infill-Bohrungen ergaben zudem mächtige, hochgradige Abschnitte, die eine höhere Konfidenz in das mineralisierte System und die potenzielle Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen unterstützen, was zusätzliche Unterstützung für die zukünftige Minenplanung bietet (Abbildung 2).

     

    Tabelle 2: Auswahl bedeutsamer Silber- und Gold-Bohrlochabschnitte beim Erzgangkomplex Sinaloa-Elia

     

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    ELI26X-08

    Sinaloa - Elia

    198,50

    200,85

    2,04

    1.377

    21,38

    2.980

    ELI26X-10

    Sinaloa - Elia

    191,50

    192,70

    0,88

    2.604

    43,08

    5.835

    ELI25X-58

    Sinaloa - Elia

    218,10

    221,35

    1,75

    1.070

    24,51

    2.908

    ELI26X-22

    Sinaloa - Elia

    342,60

    345,30

    1,99

    673

    15,15

    1.809

    ELI26X-07

    Sinaloa - Elia

    177,55

    183,65

    4,45

    373

    4,75

    729

     

    Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden

     

    Erzgang Convención

     

    Im Rahmen geologischer Analysen und Zielermittlungen im Umfeld des Erzgangs Jessica wurden mehrere historische anomale Erzgang- und Brekzienabschnitte identifiziert, die als Nachweis für das Vorkommen einer Struktur im Hangenden reinterpretiert wurden. Erste Testbohrungen bei diesem Ziel ergaben fünf bedeutende Abschnitte in sieben Bohrlöchern, was die Explorationshypothese unterstützt (Abbildung 3). Die Struktur, der Erzgang Convención, wurde etwa 100 m nördlich von Jessica durchteuft und könnte eine potenzielle kurzfristige Abbaumöglichkeit darstellen. Der angepeilte Erzgang ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, was weitere Folgebohrungen in diesem Gebiet unterstützt (Abbildung 4).

     

    Tabelle 3: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Erzgang Convención

     

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    SJE26X-08

    Convención

    310,70

    314,05

    2,57

    251

    2,56

    433

    SJE26X-10

    Convención

    358,70

    361,80

    1,55

    281

    2,81

    492

     

    Abbildung 3: Erzgang Santa Jessica und neue geologische Interpretation des Erzgangs Convención, Plan der Sohle 1050, Blickrichtung nach unten

     

    Abbildung 4: Längsschnitt von Convención mit historischem Abbaugebiet Santa Jessica als Referenz, Blickrichtung Norden

     

    Komplex Coronado-Carmen Escobosa

     

    Der Schwerpunkt der Bohrungen im West Block lag auf den Erzgängen Coronado und Carmen Escobosa. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 wurden in die vermutete Mineralressourcen für San Dimas einbezogen und stellen die Grundlage für Folgebohrungen im Jahr 2026 dar. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen die Interpretation von Coronado und Carmen Escobosa als mineralisiertes System mit zwei Erzgängen mit kontinuierlichem Potenzial für das Hinzukommen von Mineralressourcen (Abbildung 5).

     

    Bei Carmen Escobosa ergaben fünf Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, zusammen mit einem Bohrloch, das auf östliche Erweiterung anpeilte, bedeutende Abschnitte. Das Ziel ist etwa 400 m westlich dieser neuen Abschnitte weiterhin offen, was weitere Folgebohrungen entlang des Streichens unterstützt (Abbildung 6). Bei Coronado ergaben drei Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, ebenfalls bedeutsame Abschnitte, was das Potenzial zur Erweiterung des mineralisierten Profils im West Block weiter unterstützt (Abbildung 7).

     

    Tabelle 4: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Komplex Coronado-Carmen Escobosa

     

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    COR26X-06

    Coronado

    588,75

    594,70

    4,22

    246

    2,94

    466

    CMNE26X-02

    Carmen Escobosa

    327,00

    329,75

    1,58

    588

    6,05

    1.042

    CMNE26X-04

    Carmen Escobosa

    303,00

    307,65

    3,42

    175

    1,87

    315

     

    Abbildung 5: Geologisches Modell von Coronado und Carmen Escobosa, Plan der Sohle 700, Blickrichtung nach unten

     

    Abbildung 6: Längsschnitt von Carmen Escobosa, Blickrichtung Norden

     

    Abbildung 7: Längsschnitt von Coronado, Blickrichtung Norden

     

    Mine El Cristo

     

    Die Explorationsaktivitäten wurden auf das Abbaugebiet El Cristo erweitert – die südlichsten in der Vergangenheit abgebauten Gebiete im Konzessionsgebiet. Die bisherigen Ergebnisse lieferten hochgradige Silber- und Goldabschnitte von den Erzgängen Luz und Patricia, was Folgebohrungen zur Bewertung der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung unterstützt. Ausgewählte Analyseergebnisse von Bohrlöchern und Erzgangabschnitten mit wahrer Mächtigkeit umfassen:

     

    Tabelle 5: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei der Mine El Cristo

     

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    LUZ26X-02

    Luz

    511,30

    513,00

    1,30

    2.625

    58,25

    6.994

    LUZ26X-03

    Patricia

    391,15

    393,35

    1,69

    1.895

    28,91

    4.063

     

    Abbildung 8: Abbaugebiet El Cristo, Längsschnitt des Erzgangs La Luz, Blickrichtung Nordwesten

     

    Es ist davon auszugehen, dass das Bohrprogramm 2026 bei San Dimas die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine weiter vorantreibt und gleichzeitig zusätzliche Ziele im gesamten Distrikt erprobt. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen das Potenzial für ein Mineralressourcenwachstum innerhalb etablierter Erzgangsysteme und heben neue Möglichkeiten bei Convención und El Cristo für Folgebohrungen hervor.

     

    Tabelle 6: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei San Dimas

     

    Bohrloch

    Ziel

    Zieltyp

    Bedeutende Abschnitte

    Von

    Bis

    Wahre Mächtigkeit

    Ag

    Au

    AgÄq

    (m)

    (m)

    (m)

    (g/t)

    (g/t)

    (g/t)

    COR25X-15

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    432,75

    434,65

    1,65

    2,52

    255

    444

    COR25X-19

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    457,90

    461,65

    3,33

    1,85

    164

    303

    COR26X-02

    Coronado

    Ressourcenerweiterung

    467,80

    469,75

    1,32

    0,74

    118

    174

    COR26X-03

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    617,75

    619,35

    1,31

    3,06

    281

    511

    COR26X-06

    Coronado 1

    Ressourcenerweiterung

    588,75

    594,70

    4,22

    2,94

    246

    466

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    589,10

    590,00

    0,64

    6,44

    544

    1027

     

    einschließlich 2

    Ressourcenerweiterung

    591,15

    591,70

    0,39

    8,24

    647

    1264

     

    Coronado 2

    Ressourcenerweiterung

    597,70

    604,25

    4,63

    1,32

    105

    204

    COR26X-08

    Coronado

    Ressourcenerweiterung

    550,70

    556,80

    3,05

    1,33

    121

    221

    CMNE26X-01

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    373,20

    374,90

    1,20

    1,24

    125

    218

    CMNE26X-02

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    327,00

    329,75

    1,58

    6,05

    588

    1042

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    328,00

    329,00

    0,57

    12,48

    1208

    2144

    CMNE26X-04

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    303,00

    307,65

    3,42

    1,87

    175

    315

    CMNE26X-05

    Carmen Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    407,05

    410,30

    2,49

    1,45

    137

    246

    ELI25X-58

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    218,10

    221,35

    1,75

    24,51

    1070

    2908

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    218,75

    219,80

    0,56

    74,00

    3170

    8720

    ELI25X-59

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    307,85

    310,15

    1,55

    2,12

    173

    332

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    309,00

    309,45

    0,30

    7,43

    525

    1082

    ELI26X-01

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    252,85

    256,10

    2,30

    1,28

    81

    177

    ELI26X-02

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    337,95

    339,25

    1,18

    1,45

    103

    212

    ELI26X-03

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenumwandlung

    117,70

    118,80

    0,78

    1,05

    104

    182

    ELI26X-03

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    123,25

    124,75

    1,06

    22,65

    92

    1791

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    124,35

    124,75

    0,28

    84,41

    206

    6537

    ELI26X-05

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    149,80

    150,80

    0,71

    6,65

    348

    847

    ELI26X-07

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    177,55

    183,65

    4,45

    4,75

    373

    729

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    182,30

    183,65

    0,98

    16,60

    1380

    2625

    ELI26X-08

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    198,50

    200,85

    2,04

    21,38

    1377

    2980

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    198,50

    200,40

    1,65

    26,05

    1680

    3634

     

    Erzgang im Hangenden

    Ressourcenumwandlung

    219,95

    222,80

    2,26

    7,89

    329

    920

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    219,95

    220,85

    0,71

    15,87

    612

    1802

    ELI26X-09

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenumwandlung

    174,05

    175,20

    1,00

    3,77

    300

    582

     

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    191,40

    192,85

    1,11

    11,65

    68

    941

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    192,45

    192,85

    0,31

    41,23

    161

    3253

     

    Erzgang im Hangenden

    Ressourcenumwandlung

    206,45

    208,80

    1,80

    4,69

    315

    667

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    206,45

    207,40

    0,73

    6,68

    505

    1006

    ELI26X-10

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenumwandlung

    128,65

    129,60

    0,78

    0,98

    108

    182

     

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    191,50

    192,70

    0,88

    43,08

    2604

    5835

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    192,00

    192,70

    0,52

    70,52

    4235

    9524

     

    Erzgang im Hangenden

    Ressourcenumwandlung

    196,10

    197,45

    1,00

    4,80

    372

    732

    ELI26X-11

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    255,00

    258,80

    2,68

    7,93

    344

    939

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    256,20

    257,25

    0,74

    23,10

    1050

    2783

    ELI26X-13

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    120,95

    122,20

    0,96

    1,17

    105

    193

    ELI26X-14

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    275,25

    277,20

    1,20

    6,44

    369

    852

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    275,85

    276,40

    0,34

    22,76

    1301

    3008

     

    Erzgang im Hangenden

    Ressourcenumwandlung

    296,75

    298,60

    1,13

    2,07

    103

    258

    ELI26X-16

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenumwandlung

    119,70

    120,55

    0,80

    1,09

    128

    210

     

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    159,40

    162,10

    1,55

    3,30

    155

    402

     

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    179,10

    181,90

    2,48

    3,64

    134

    407

    ELI26X-19

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenumwandlung

    164,60

    166,05

    0,96

    1,52

    63

    177

     

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    167,05

    168,80

    1,16

    2,51

    141

    329

    ELI26X-21

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenumwandlung

    137,75

    138,80

    0,80

    12,96

    904

    1876

     

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    216,75

    218,30

    1,00

    1,02

    104

    180

     

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    225,20

    227,65

    1,73

    2,19

    247

    411

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    225,20

    225,95

    0,53

    5,04

    629

    1007

    ELI26X-22

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    308,70

    311,20

    2,22

    3,16

    172

    409

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    308,70

    309,10

    0,35

    13,10

    650

    1633

     

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    342,60

    345,30

    1,99

    15,15

    673

    1809

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    342,60

    344,35

    1,29

    22,58

    981

    2675

    SIN25X-21

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    633,75

    635,25

    0,96

    3,06

    208

    438

    SIN26X-01

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    234,05

    235,70

    1,52

    3,89

    171

    463

     

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    396,45

    397,65

    1,13

    4,27

    258

    578

    SIN26X-03

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    189,10

    190,90

    1,43

    11,04

    783

    1611

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    189,60

    190,90

    1,03

    13,70

    960

    1988

    SIN26X-07

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    136,40

    137,30

    0,70

    13,05

    770

    1749

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    136,80

    137,30

    0,39

    21,15

    1236

    2822

    SIN26X-08

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    182,35

    184,00

    1,06

    5,51

    393

    806

    SIN26X-11

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    239,90

    240,90

    0,91

    20,04

    1300

    2803

    SIN26X-13

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    126,45

    127,60

    0,70

    10,14

    292

    1053

     

    einschließlich

    Ressourcenerweiterung

    126,45

    126,95

    0,30

    22,26

    570

    2240

    SIN26X-14

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    210,70

    213,75

    2,16

    8,73

    782

    1437

     

    einschließlich

    Ressourcenerweiterung

    212,90

    213,20

    0,21

    50,73

    4918

    8723

    SIN26X-15

    Sinaloa - Elia

    Ressourcenerweiterung

    175,20

    176,95

    1,12

    18,86

    892

    2306

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    175,20

    176,10

    0,58

    29,66

    1328

    3552

    SIN26X-15

    einschließlich 2

    Ressourcenerweiterung

    176,60

    176,95

    0,17

    7,43

    498

    1055

    SJE26X-06

    Convención

    Ressourcenerweiterung

    245,80

    246,85

    0,74

    1,24

    152

    244

    SJE26X-08

    Convención

    Ressourcenerweiterung

    310,70

    314,05

    2,57

    2,56

    251

    443

    SJE26X-10

    Convención

    Ressourcenerweiterung

    358,70

    361,80

    1,55

    2,81

    281

    492

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    359,45

    360,20

    0,38

    5,86

    564

    1004

    CNV26X-01

    Convención

    Ressourcenerweiterung

    321,10

    322,20

    0,85

    1,01

    133

    209

    CNV26X-03

    Convención

    Ressourcenerweiterung

    265,90

    268,95

    1,96

    1,78

    166

    299

    ROBBIN26S-03

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    272,85

    273,95

    0,71

    6,74

    38

    544

    ROT26X-01

    Roberta

    Ressourcenumwandlung

    227,20

    228,20

    0,79

    4,04

    414

    717

    ROT26X-04

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    3,25

    5,70

    2,26

    0,93

    146

    216

     

    Roberta

    Ressourcenumwandlung

    100,00

    101,45

    0,83

    1,42

    140

    247

    ROT26X-06

    Robertita

    Ressourcenumwandlung

    11,20

    12,65

    1,11

    2,12

    180

    339

    ROT26X-11

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    14,60

    17,20

    1,20

    2,21

    242

    408

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    16,85

    17,20

    0,16

    7,01

    780

    1306

    ROT26X-13

    San Enrique

    Ressourcenerweiterung

    27,10

    29,00

    1,22

    1,60

    215

    335

     

    einschließlich

    Ressourcenerweiterung

    92,45

    93,30

    0,74

    0,86

    131

    196

     

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    163,50

    164,60

    0,71

    9,13

    24

    709

    SRE26X-03

    Santa Regina

    Ressourcenerweiterung

    183,30

    192,00

    5,59

    1,75

    173

    304

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    190,55

    190,95

    0,26

    6,79

    733

    1242

    SRE26X-04

    Santa Regina

    Ressourcenerweiterung

    135,25

    137,15

    1,72

    0,87

    152

    217

    SRE26X-12

    Santa Regina

    Ressourcenerweiterung

    201,45

    203,45

    1,29

    2,09

    205

    362

     

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    211,00

    212,50

    1,23

    2,41

    213

    394

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    211,95

    212,50

    0,45

    6,40

    566

    1046

     

    San Juan

    Ressourcenerweiterung

    216,85

    218,20

    0,87

    1,06

    147

    227

    ROS26X-01

    Rosario

    Ressourcenerweiterung

    196,55

    197,70

    0,88

    6,98

    1355

    1879

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    197,10

    197,70

    0,46

    12,79

    2500

    3459

     

    Rosario

    Ressourcenerweiterung

    200,00

    206,80

    5,21

    2,91

    593

    811

     

    einschließlich 1

    Ressourcenerweiterung

    200,00

    202,20

    1,69

    6,33

    1173

    1648

    NBU26X-02

    Noche Buena

    Ressourcenumwandlung

    254,50

    255,60

    0,93

    3,33

    303

    553

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    255,20

    255,60

    0,34

    6,17

    578

    1041

    NBU26X-03

    Noche Buena

    Ressourcenumwandlung

    276,60

    277,45

    0,72

    6,75

    649

    1155

    NBU26X-04

    Noche Buena

    Ressourcenumwandlung

    310,65

    311,65

    0,91

    1,00

    105

    180

    LUZ26X-02

    Luz

    Ressourcenumwandlung

    511,30

    513,00

    1,30

    58,25

    2625

    6994

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    512,25

    513,00

    0,57

    131,72

    5827

    15706

    LUZ26X-03

    Patricia

    Ressourcenumwandlung

    391,15

    393,35

    1,69

    28,91

    1895

    4063

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    392,05

    393,35

    1,00

    47,44

    3103

    6661

    LUZ26X-05

    Gertrudis

    Ressourcenumwandlung

    117,10

    118,95

    1,77

    7,80

    440

    1025

     

    einschließlich 1

    Ressourcenumwandlung

    117,10

    117,75

    0,62

    20,56

    1209

    2751

    LUZ26X-06

    Luz

    Ressourcenumwandlung

    130,70

    131,45

    0,70

    4,29

    187

    509

    LUZ26X-10

    Luz

    Ressourcenerweiterung

    112,60

    113,65

    1,03

    3,87

    397

    687

    LUZ26X-12

    Luz

    Ressourcenumwandlung

    212,55

    215,00

    1,02

    1,52

    120

    234

    LUZ26X-13

    Luz

    Ressourcenerweiterung

    223,60

    224,95

    1,10

    8,68

    517

    1168

     

    einschließlich

    Ressourcenerweiterung

    224,25

    224,95

    0,57

    15,79

    907

    2091

    ARN26X-01

    ARANA 1

    Ressourcenerweiterung

    627,25

    629,70

    1,10

    0,05

    348

    352

     

    ARANA 2

    Ressourcenerweiterung

    638,05

    639,65

    0,80

    0,19

    895

    909

     

    einschließlich

    Ressourcenerweiterung

    638,55

    639,65

    0,55

    0,25

    1211

    1230

     

    Anmerkungen:

     

    1. Bei allen Bohrlöchern handelt es sich um Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + [Au (g/t) * 75].
    2. Die in Metern angedeuteten „Von“- und „Bis“-Längen; die wahre Mächtigkeit des Erzgangabschnitts wird pro Bohrloch und unter Berücksichtigung der Erzgangneigung berechnet.
    3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.
    4. San Dimas: Signifikante Silber- und Goldabschnitte aus Bohrlöchern wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der unbegrenzten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 171 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, „COG“) und einer Mindestlänge der Zusammensetzung von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Als interne Verdünnung wurde maximal 1 m unterhalb des Mindest-COG zugelassen. Soweit dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte für kurze Abschnitte eine einzelne Probe unterhalb des COG, deren Gehalt jedoch >70 g/t AgÄq betrug, in der Zusammensetzung einbezogen werden.
    5. Sofern vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit einem Analyseergebnis von mehr als 1000 g/t AgÄq in jedem Abschnitt als „einschließlich“ hervorgehoben.

     

    Die Bohrprogramme von First Majestic folgen festgelegten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle („QA/QC“), wobei Standardproben, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Aufzeichnung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, während die verbleibende Hälfte vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird.

     

    Die Bohrkernproben werden an das Zentrallabor von First Majestic („Zentrallabor“) (ISO 9001:2015) übermittelt. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt mittels 30-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AU-AA13) bestimmt. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14) erneut analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAG-13) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.

     

    Weitere Informationen zu Fragen der QA/QC sowie zur Datenüberprüfung, zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen wesentlich beeinträchtigen könnten, siehe das zuletzt eingereichte Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie den zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar ist und bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

     

    QUALIFIZIERTE PERSONEN

     

    Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten überprüft, darunterliegende Probenahme-, Analyse- und Testdaten.

     

    ÜBER FIRST MAJESTIC

     

    First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada, deren Betrieb das Unternehmen derzeit wieder aufnimmt.

     

    First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

     

    FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

     

    „gezeichnet“

     

    Keith Neumeyer, CEO

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Gesamtlänge der für 2026 bei San Dimas geplanten Bohrungen; das Potenzial für ein künftiges Wachstum der Mineralressource bei San Dimas; das Potenzial des Erzgangs Convención, eine kurzfristige Abbaumöglichkeit bei San Dimas darzustellen; sowie die Pläne des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas und die Ergebnisse dieses Programms. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen diese beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „voraussehen“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „könnte“, „wird“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „vorausschauen“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „könnte“, „möglicherweise“, „sollte“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

     

    Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Communities; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch zuständige Behörden; die Nichterfüllung vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Veränderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des Betriebs rechtfertigen und stützen würden, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

     

    Warnhinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

     

    Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ im Sinne von Regel 3b-4 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das kanadisch-amerikanische Multi-Jurisdictional Disclosure System in Anspruch zu nehmen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Lagerstätten möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-amerikanischen Standards berichten.

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

     

    NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapierbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten festlegt, die wissenschaftliche und technische Informationen über die wesentlichen Mineralprojekte des Emittenten betreffen.

     

    ANHANG – ANGABEN ZU DEN Bohrlöchern

     

    Tabelle A1: Lage des Bohrkragens, Probenart, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.

     

    Bohrloch

    Osten

    Norden

    Höhe

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (m)

    Typ

    COR25X-15

    397620

    2667605

    579

    332

    16

    807

    Kern

    COR25X-19

    397623

    2667584

    579

    317

    11

    876

    Kern

    COR26X-02

    396999

    2668395

    1215

    168

    -59

    573

    Kern

    COR26X-03

    397700

    2667559

    578

    348

    15

    846

    Kern

    COR26X-06

    396999

    2668395

    1215

    141

    -66

    660

    Kern

    COR26X-08

    396999

    2668395

    1215

    164

    -70

    630

    Kern

    CMNE26X-01

    397146

    2667860

    1048

    86

    -47

    438

    Kern

    CMNE26X-02

    397145

    2667860

    1048

    61

    -83

    501

    Kern

    CMNE26X-04

    397145

    2667860

    1048

    204

    -71

    369

    Kern

    CMNE26X-05

    397142

    2667860

    1049

    69

    -72

    474

    Kern

    ELI25X-58

    400249

    2666593

    395

    333

    -26

    258

    Kern

    ELI25X-59

    400319

    2667087

    550

    143

    -22

    432

    Kern

    ELI26X-01

    400250

    2666593

    395

    333

    -27

    312

    Kern

    ELI26X-02

    400319

    2667087

    550

    129

    -15

    429

    Kern

    ELI26X-03

    400249

    2666593

    395

    338

    -22

    312

    Kern

    ELI26X-05

    400249

    2666592

    395

    306

    -12

    399

    Kern

    ELI26X-07

    400249

    2666593

    395

    319

    -20

    201

    Kern

    ELI26X-08

    400249

    2666593

    395

    318

    -26

    258

    Kern

    ELI26X-09

    400249

    2666592

    395

    303

    -22

    222

    Kern

    ELI26X-10

    400249

    2666593

    395

    325

    -24

    225

    Kern

    ELI26X-11

    400249

    2666593

    395

    330

    -29

    273

    Kern

    ELI26X-13

    400250

    2666593

    395

    338

    -21

    276

    Kern

    ELI26X-14

    400249

    2666593

    395

    342

    -29

    318

    Kern

    ELI26X-16

    400249

    2666593

    395

    347

    -22

    294

    Kern

    ELI26X-19

    400385

    2666629

    376

    338

    -4

    249

    Kern

    ELI26X-21

    400385

    2666629

    376

    338

    -13

    450

    Kern

    ELI26X-22

    400385

    2666629

    376

    334

    -24

    507

    Kern

    SIN25X-21

    399310

    2666219

    500

    302

    -30

    231

    Kern

    SIN26X-01

    400143

    2666431

    464

    311

    -15

    471

    Kern

    SIN26X-03

    399308

    2666219

    500

    271

    -1

    351

    Kern

    SIN26X-07

    399309

    2666219

    500

    288

    -11

    195

    Kern

    SIN26X-08

    399308

    2666218

    499

    276

    -10

    270

    Kern

    SIN26X-11

    399308

    2666218

    500

    265

    2

    345

    Kern

    SIN26X-13

    399308

    2666219

    500

    281

    4

    162

    Kern

    SIN26X-14

    399308

    2666218

    500

    264

    9

    276

    Kern

    SIN26X-15

    399308

    2666218

    500

    271

    7

    258

    Kern

    SJE26X-06

    400853

    2671283

    1172

    335

    3

    324

    Kern

    SJE26X-08

    400854

    2671283

    1172

    352

    -27

    387

    Kern

    SJE26X-10

    400854

    2671283

    1171

    347

    -33

    555

    Kern

    CNV26X-01

    400853

    2671283

    1172

    340

    -20

    441

    Kern

    CNV26X-03

    400853

    2671283

    1172

    342

    -10

    342

    Kern

    ROBBIN26S-03

    399408

    2671532

    1196

    115

    -86

    288

    Kern

    ROT26X-01

    401987

    2669156

    432

    344

    56

    258

    Kern

    ROT26X-04

    401780

    2669116

    727

    310

    36

    165

    Kern

    ROT26X-06

    401782

    2669116

    728

    10

    41

    192

    Kern

    ROT26X-11

    401783

    2669116

    725

    46

    -16

    381

    Kern

    ROT26X-13

    401784

    2669116

    725

    55

    -14

    324

    Kern

    SRE26X-04

    399738

    2670661

    995

    80

    -23

    198

    Kern

    SRE26X-12

    399738

    2670663

    996

    95

    17

    342

    Kern

    ROS26X-01

    400044

    2665393

    557

    176

    15

    255

    Kern

    NBU26X-02

    401018

    2671218

    1183

    199

    11

    291

    Kern

    NBU26X-03

    401018

    2671219

    1183

    199

    16

    300

    Kern

    LUZ26X-02

    404682

    2664783

    596

    167

    12

    564

    Kern

    LUZ26X-03

    404681

    2664784

    596

    168

    20

    594

    Kern

    LUZ26X-05

    404682

    2664782

    596

    168

    1

    582

    Kern

    LUZ26X-06

    404886

    2664224

    602

    322

    30

    162

    Kern

    LUZ26X-10

    404887

    2664223

    600

    323

    -2

    174

    Kern

    LUZ26X-12

    404889

    2664224

    601

    5

    27

    309

    Kern

    LUZ26X-13

    404888

    2664224

    602

    352

    42

    228

    Kern

    ARN26X-01

    405109

    2673471

    1431

    94

    -45

    1302

    Kern

     

    Anmerkungen:

     

    1. Alle Koordinaten der Bohrkragen werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mithilfe von Totalstationen ermittelt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Referenzsystem dient.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


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    Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 18,18EUR auf Tradegate (09. September 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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