JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Stromabnahmevertrag zwischen dem Suchmaschinenbetreiber Google und dem Energieversorger Fortum auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Vereinbarung untermauere für die Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union das Thema "Energie für Künstliche Intelligenz", schrieb Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von einem positiven Signal insbesondere für Engie und RWE, die bereits auf die potenziellen Chancen durch die Nachfrage von Rechenzentren hingewiesen hätten./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 60,14EUR auf Tradegate (09. September 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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