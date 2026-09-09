DZ BANK stuft Inditex auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat nach Halbjahreszahlen den fairen Wert für Inditex von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der spanische Textilhändler habe solide abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und der trotz Kostenanstieg bestätigte Ausblick böten weiterhin Zuversicht./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 54,50EUR auf Tradegate (09. September 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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