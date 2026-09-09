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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Agent Muse treibt Meta-Aktien deutlich nach oben
    • Alphabet verliert, Chipwerte legen dagegen zu
    • Erfolg hängt von Akzeptanz und Monetarisierung ab
    AKTIE IM FOKUS 2 - Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Gewinne ausgeweitet, Chipwerte steigen, aber Alphabet belastet)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Einführung eines KI-Agenten gibt der Erholung der Meta -Aktien am Mittwoch nochmals einen kräftigen Schub. In einem schwächelnden Gesamtmarkt konnten die Titel des Facebook-Mutterkonzerns vom Start weg deutlich zulegen und ihr Plus zeitweise auf mehr als sieben Prozent ausweiten. Mit fast 658 US-Dollar erreichten sie in der Spitze ein Hoch seit fast zwei Monaten. Zuletzt war der Anstieg dann noch 6,5 Prozent groß.

    Meta hatte am späten Vorabend die Einführung des KI-Assistenten "Muse" bekannt gegeben, der nun etwas Fantasie bringt, dass Meta künftig vom KI-Megatrend profitieren könnte. Der Agent geht in Konkurrenz zu ChatGPT und Gemini, den bekanntesten Angeboten der Entwickler OpenAI und des Google-Mutterkonzerns Alphabet . Dessen Kurs litt am Mittwoch unter der drohenden Konkurrenz mit einem Abschlag von mehr als 2,5 Prozent.

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    Der von dem Facebook-Mutterkonzern vorgestellte KI-Agent trieb mit Marvell Technology , AMD , Sandisk und Micron auch andere KI-Profiteure an, die vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen kamen. Das Gesamtbild an der Nasdaq war aber mit dem Gesamtmarkt schwächer. Die Sorge, dass agentische KI anderswo Geschäftsmodelle stören könnte, wurde in vielen Fällen unter Anlegern wieder größer.

    Meta sei gut positioniert, um mit "Muse" Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere einen bedeutenden Produktzyklus, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

    Von der Bank Morgan Stanley hieß es aber, dass für eine höhere Bewertung der Aktien erst eine breite Nutzung und ein monetisierbares Verhalten notwendig werde. Die Experten wollen deshalb sehen, wie groß die Akzeptanz für Muse tatsächlich ausfallen wird und wie der Agent in die Meta-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp integriert wird./tih/la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 450,0 auf Tradegate (09. September 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.419,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +24,84 %/+84,43 % bedeutet.





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