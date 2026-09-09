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    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,76 % - 09.09.2026

    Am 09.09.2026 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +6,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,76 % - 09.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,76 % im Plus. Damit gelingt der Datadog Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,55 % am Vortag folgt heute ein Plus von +6,76 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Anstieg bei Datadog Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,73 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +0,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) +54,79 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um -0,25 %. Datadog Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,73 %
    1 Monat -11,38 %
    3 Monate -10,73 %
    1 Jahr +56,90 %
    Stand: 09.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,90 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street rutschen ab: Breite Kursverluste, wenige Gewinner


    Trotz vereinzelter Kursgewinne prägt heute ein breiter Abwärtstrend die internationalen Aktienmärkte – von den deutschen Leitindizes bis hin zu Dow Jones und S&P 500.

    Datadog Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Datadog Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Datadog Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Datadog Registered (A)

    +6,97 %
    +0,21 %
    -12,60 %
    -10,87 %
    +55,75 %
    +98,20 %
    +51,99 %
    +202,19 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR
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