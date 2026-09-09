KORREKTUR
US-Rüstungsfirma Covenant will Marschflugkörper in Sachsen herstellen
Für Sie zusammengefasst
- Covenant baut ab kommendem Jahr Marschflugkörper in Sachsen
- Im ersten Produktionsjahr sind rund 1.000 Anthem geplant
- Anthem ist ein selbst entwickeltes Waffensystem
Foto: Siarhei - 356130783
(Berichtigt wird im ersten Satz, dass es sich bei Covenant um ein US-Unternehmen handelt.)
LEIPZIG/BERLIN (dpa-AFX) - Das US-Rüstungsunternehmen Covenant will in Sachsen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper bauen. Ziel sei es, im ersten Jahr etwa 1.000 Stück des selbst entwickelten Waffensystems Anthem herzustellen, teilte das Unternehmen mit./cn/DP/stw
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