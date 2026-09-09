Ariane-Rakete kommt in Schwung - Aufträge für zehn Starts
- Ariane 64 erhält Verträge für gut zehn Starts
- Amazon bucht sechs Flüge der 22-Tonnen-Rakete
- Für 2027 sind neun bis zehn Flüge geplant
PARIS (dpa-AFX) - Die europäische Ariane-6-Schwerlastrakete kommt in Schwung: Beim Pariser Weltraumgipfel gab das Unternehmen Arianespace Verträge für gut zehn Starts der Ariane 64 bekannt - das ist die leistungsfähigste Version der Schwerlastrakete, die knapp 22 Tonnen Nutzlast ins All befördern kann. Allein sechs Starts sind demnach vom US-Konzern Amazon gebucht.
Nach Worten von Arianespace-Chef David Cavaillolès ist das die bislang größte Zahl von Aufträgen für die Rakete. Die von der europäischen Weltraumbehörde ESA in Auftrag gegebene Ariane 6 hätte eigentlich 2020 erstmals starten sollen, das verspätete sich jedoch bis 2024. Zum ersten kommerziellen Flug hob die Rakete 2025 ab, in diesem Jahr gab es bereits vier Starts. Für 2027 sind neun bis zehn Flüge geplant.
Gebaut werden die Raketen von der Muttergesellschaft Ariane Group, einem Gemeinschaftsunternehmen von Airbus mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran . Zwei wichtige deutsche Standorte sind Bremen und Ottobrunn vor den Toren Münchens. Derzeit stehen Unternehmen und Regierungen bei Raketenherstellern rund um den Globus Schlange, um Tausende zivile und militärische Satelliten ins All befördern zu lassen./cho/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 216,1 auf Tradegate (09. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +40,75 %/+68,44 % bedeutet.
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https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....
Investieren ist nicht spekulieren, und deshalb ist Panik niemals angebracht. Allerdings musst du deine Mittel diversiziert anlegen. Amazon ist ein sehr gute Investition, aber sie sollte nicht mehr als 20% deines Vermögens ausmachen, noch besser ist < 10%.