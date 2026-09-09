Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,25 Prozent auf 107,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,84 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen von den deutlich gestiegenen Rohölpreisen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent kletterte erstmals seit Ende 2022 über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Auch der US-Ölpreis WTI stieg deutlich an. So wurden die Inflationserwartungen wieder angeheizt. Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle in der Straße von Hormus eskaliert aufs Neue und treibt die Ölpreise nach oben.