Vulcan Energy Resources: Neues Board, neuer Vorsitz
Vulcan Energy Resources vollzieht einen Führungswechsel: Mit Angus Barker an der Spitze des Boards beginnt eine neue Phase strategischer Ausrichtung und Governance.
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- Angus Barker wird zum 12. September 2026 neuer nichtgeschäftsführender Vorsitzender des Boards von Vulcan Energy Resources.
- Barker war zuvor Lead Independent Director und stellvertretender Vorsitzender; er gehört dem Board seit September 2024 an.
- Der bisherige Executive Chair Dr. Francis Wedin wechselt in eine Gründer- und Beraterrolle und konzentriert sich künftig auf Wachstum und Geschäftsentwicklung.
- Die Änderung ist Teil des langfristigen Nachfolgeplans und soll eine traditionellere Board-Struktur mit unabhängigem Vorsitzenden schaffen.
- Barker verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkten sowie der Leitung börsennotierter Unternehmen.
- Er unterstützte Vulcan bei der Sicherung von 1,2 Mrd. Euro staatlich abgesicherter Finanzierungen und Zuschüsse für das 2,2 Mrd. Euro teure, bereits im Bau befindliche Projekt „Lionheart“.
Der Kurs von Vulcan Energy Resources lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6130EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.
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