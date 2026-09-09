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    Porsche

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    Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche erlöst eine Milliarde Euro aus dem Verkauf
    • 250 Millionen Euro fließen in Pensionen
    • Porsche erhöht die Prognose für den Netto-Cashflow
    Porsche - Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autohersteller Porsche AG hat mit seinem Abschied von der Sportwagenschmiede Bugatti und dem E-Auto-Bauer Rimac eine Milliarde Euro eingenommen. Nach Genehmigung durch die Behörden sei der Verkauf der Anteile nun vollzogen worden, teilte die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mit. Von dem Erlös will Porsche 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen verwenden.

    Zudem soll der Barmittelzufluss des Sportwagenherstellers dank der Einnahmen in diesem Jahr höher ausfallen als bisher gedacht. So rechnet der Vorstand im Bereich Automobile jetzt mit einer Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Bisher hatte er lediglich 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Porsche hatte den Verkauf der Anteile im April angekündigt. Käufer ist ein Konsortium unter Führung des US-amerikanischen Finanzinvestors Hof Capital./stw/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 81,54 auf Tradegate (09. September 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,98 %/+47,02 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den VW-Zukunftsplan 2030 mit Produktions- und Modellkürzungen, rund 50.000 Stellen weniger, 135 Mrd. Euro Investitionen und dem Ziel einer operativen Marge von 9 Prozent. Befürworter sehen darin einen Befreiungsschlag für Profitabilität und Kurspotenzial; Skeptiker bezweifeln, dass weniger automatisch mehr Ertrag bringt. Hohe deutsche Kosten, Überkapazitäten und Nachfragerisiken belasten die Bewertung. Lange ID-Polo-Lieferzeiten gelten zugleich als Zeichen starker E-Auto-Nachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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