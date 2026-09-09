DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überraschend starke Quartalszahlen du?rften in erster Linie aus einem temporären Nachfrageschub bei Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen resultieren, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine Schätzungen, betonte aber, dass ein saisonaler Boom noch keine Hochstufung der Aktie des Baumarktkonzerns rechtfertige./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 85,40EUR auf Tradegate (09. September 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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