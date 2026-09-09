DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überraschend starke Quartalszahlen du?rften in erster Linie aus einem temporären Nachfrageschub bei Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen resultieren, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine Schätzungen, betonte aber, dass ein saisonaler Boom noch keine Hochstufung der Aktie des Baumarktkonzerns rechtfertige./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 85,40EUR auf Tradegate (09. September 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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