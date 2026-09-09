Fehler in Infoprospekt? DSW klagt gegen Ottobock
- Klage wegen Ottobocks Russlandgeschäft eingereicht
- Landgericht Göttingen prüft die Zuständigkeit
- Ottobock bekräftigt die Integrität des Prospekts
GÖTTINGEN/DUDERSTADT (dpa-AFX) - Eine Aktionärsvereinigung klagt gegen den Prothesenhersteller Ottobock . Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kritisiert die Darstellung des Russlandgeschäfts in einem Wertpapierprospekt des Unternehmens aus dem südniedersächsischem Duderstadt, wie die Vereinigung mitteilte. Laut dem Landgericht Göttingen wird derzeit geprüft, welches Gericht für die Klage zuständig ist. Der Verein teilte mit, die sogenannte Prospekthaftungsklage über ein Mitglied zu führen.
Es stelle "sich die Frage, ob die Darstellung des Russlandgeschäfts im Prospekt in ihrer Gesamtheit ein hinreichend vollständiges Bild vermittelte", teilte die Aktionärsvereinigung mit. Die Klage solle Klarheit bringen. Der Verein verweist unter anderem auf die staatlichen Beschaffungsstrukturen in Russland sowie die Rolle des russischen Sozialversicherungsfonds.
Hintergrund dürfte sein, dass Ottobock immer wieder betont, kein Geschäft mit dem russischen Militär zu machen. Auch dieser Aspekt wird in einer Mitteilung der Aktionärsvereinigung erwähnt.
Ottobock weist Vorwürfe zurück
Ottobock teilte mit, dass die Klageschrift bisher nicht vorliege. In einer Mitteilung bekräftigte das Unternehmen aber "ohne Einschränkungen die Integrität" seines Wertpapierprospektes sowie aller weiteren Kapitalmarktveröffentlichungen. Der Prospekt sei im Oktober von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin gebilligt worden.
Ottobock ging Anfang Oktober 2025 an die Börse. Seitdem hatte es immer wieder Kritik an dem Wertpapierprospekt sowie dem Russlandgeschäft gegeben. Das hatte auch den Aktienkurs gedrückt. Ottobock wies die Vorwürfe stets zurück.
Bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen hatte das Unternehmen über eine verstärkte Nachfrage aus Russland und der Ukraine berichtet. Das Geschäft mache allerdings nur einen geringen Teil des gesamten Europa-Geschäfts aus, sagte Ottobock-Chef Oliver Jakobi./xma/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (09. September 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Ottobock Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +16,20 %/+54,93 % bedeutet.
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
Was ChatGPT analysiert hat:
Grizzly Research und die Vorwürfe
Grizzly Research ist ein in seinen eigenen Rechtstexten als meinungsgetriebenes Research-Haus auftretender Anbieter, dessen Reports laut Disclaimer keine Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungen sind. Grizzly erklärt explizit, dass verbundene Personen, Kunden und Investoren bei Short-Reports Short-Positionen halten können oder gehalten haben und nach der Veröffentlichung weiter handeln dürfen. Die Website versteht diese Publikationen als im öffentlichen Interesse; wirtschaftlich profitiert Grizzly aber gerade von fallenden Kursen. Gleichzeitig verweist Grizzly auf eine wachsende Medienresonanz und auf Fälle, in denen spätere Entwicklungen eigene Thesen teilweise bestätigt hätten.
Der Ottobock-Report von Grizzly vom 19. Mai 2026 lässt sich in sechs materielle Vorwurfsblöcke gliedern.
|Vorwurfsblock
|Konkrete Behauptung von Grizzly
|Von Grizzly angeführte Basis
|Holding-/Kontrollrisiko
|Hans Georg Näder habe Ottobock über Jahre hohe Mittel entzogen; seine Holding sei bis Ende 2024 bilanziell aufgebraucht; ein margenähnlicher, mit Ottobock-Aktien besicherter Kredit von ca. 1,5 Mrd. € mit rund 15 % p.a. zwinge ihn faktisch zu valuation support
|Medienberichte zu Lebensstil und Entnahmen, Unternehmensregisterdaten, eigene Kredit-/Zinsmodellierung
|Russland-These
|Rund 35,1 % des Nettogewinns kämen indirekt aus Russland; Exporte würden teils über Drittländer geroutet; Ottobock unterstütze faktisch russische Kriegspropaganda, weil russische Medien Soldaten mit Ottobock-Prothesen zeigten
|Export-/Zolldatenbanken, russische Medien, Extrapolation aus älteren Russland-Margen und 2025er Umsatzmix
|Bilanzierung von Entwicklungskosten
|Ottobock kapitalisiere Entwicklungskosten zu aggressiv; 2025 stünden Development Costs von 246,6 Mio. € in der Bilanz, ein Vielfaches des Peers Össur
|Peer-Vergleich mit Össur/Embla, IAS-38-Argumentation, Bilanzrelationen
|Nutzungsdauern / Abschreibungen
|Sachanlagen, speziell technische Anlagen und Maschinen, würden über ungewöhnlich lange Zeiträume (10–25 Jahre) abgeschrieben und so Gewinn und Bilanz optisch gestützt
|Peer-Vergleich mit Össur, Abschreibungsdauern aus Geschäftsberichten
|„Core / Non-Core“ und Adjustments
|Die von Ottobock betonten Kennzahlen wie „underlying core EBITDA“ verschleierten die „echte“ operative Ertragslage
|Vergleich zwischen bereinigten und gesetzlichen Kennzahlen, Kritik an Management Metrics
|Governance / Management
|KGaA-Struktur beschneide Minderheitsaktionäre; frühere CFO-Wechsel und dominanter Eigentümer deuteten auf Governance-Schwächen
|Gesellschaftsstruktur, Management-Historie, Eigentümerkontrolle
Die von Grizzly gezeichnete Zeitachse ist klar: Ausgangspunkt ist eine lange Geschichte geplatzter IPO-Pläne, dann der erfolgreiche Börsengang im Oktober 2025, darauf folgend ein – aus Grizzly-Sicht – zu hoher Marktwert, und schließlich der Moment, in dem der Report am 19. Mai 2026 publiziert wurde. Die Marktreaktion fiel unmittelbar negativ aus. Ottobock reagierte am 20. Mai 2026 mit einer deutlichen Gegenstellungnahme.
Für die Einordnung wichtig: Grizzly stützt sich teilweise auf Themen, die schon vor dem Report im Raum standen. Business Insider Deutschland hatte bereits 2025 über Ottobocks Russland-Geschäft und Videos berichtet, die aus Sicht des Mediums zeigten, wie leicht Putins Soldaten an Ottobock-Prothesen gelangen konnten. Das macht die Russland-Frage nicht automatisch zu einem Bilanzproblem, erklärt aber, warum dieser Teil des Reports Resonanz erzeugte.
Das alles und viel mehr hat OAWS mit dem Ottobock-CEO Oliver Jakobi diskutiert und gibt es im Podcast zum nachhören:
https://open.spotify.com/episode/0oCgSdd3RLsnLLXlHok0rk?si=MPKSK28jQxqOJXJACb05Aw