🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCharter Communications Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Charter Communications Registered (A)

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Charter Communications Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher Verluste von -8,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Charter Communications Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Charter Communications Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 09.09.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

    Charter Communications Registered (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.09.2026

    Die Charter Communications Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 115,92 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,28 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,47  entspricht. Es bleibt ungemütlich für Charter Communications Registered (A): Nach einem Rückgang von -3,35 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,28 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.094,49€
    Basispreis
    4,77
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.982,88€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Charter Communications Registered (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,26 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Charter Communications Registered (A) auf -28,75 %.

    Während Charter Communications Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,42 %. Damit gehört Charter Communications Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,26 %
    1 Monat -12,46 %
    3 Monate +10,26 %
    1 Jahr -43,76 %
    Stand: 09.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

    Es gibt 119 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,07 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,53 %. AT&T notiert im Minus, mit -2,38 %.

    Charter Communications Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Charter Communications Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Charter Communications Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Charter Communications Registered (A)

    -5,90 %
    -5,87 %
    -10,54 %
    +9,08 %
    -44,09 %
    -68,23 %
    -81,55 %
    -46,60 %
    -41,64 %
    ISIN:US16119P1084WKN:A2AJX9
    Charter Communications Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Charter Communications Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 09.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher Verluste von -8,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Charter Communications Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     