Charter Communications Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 09.09.2026

Die Charter Communications Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 115,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,28 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,47 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für Charter Communications Registered (A): Nach einem Rückgang von -3,35 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,28 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Charter Communications Registered (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,26 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Charter Communications Registered (A) auf -28,75 %.

Während Charter Communications Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,42 %. Damit gehört Charter Communications Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,26 % 1 Monat -12,46 % 3 Monate +10,26 % 1 Jahr -43,76 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Stand: 09.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 119 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,07 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,53 %. AT&T notiert im Minus, mit -2,38 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Charter Communications Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Charter Communications Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.