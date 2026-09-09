BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Aktie habe bislang in diesem Jahr zwar aufgewertet, was dem verbesserten Nutzfahrzeugzyklus in den USA zu verdanken sei, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei aber mittlerweile "der Perfektion nahe". Er befürchtet Marktanteilsverluste in den Vereinigten Staaten sowie eine schwierige Margenwende in Europa. Auch strukturelle Risiken durch chinesische Konkurrenz seien derzeit nicht eingepreist./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 20:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 44,21EUR auf Tradegate (09. September 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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