Börsenschock? Kursrutsch bei Comcast (A) Aktie - 09.09.2026

Die Comcast (A) Aktie ist bisher um -6,42 % auf 21,168€ gefallen. Das sind -1,453 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Comcast (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,42 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Comcast ist ein US-Medien- und Telekomkonzern (Kabel-TV, Breitband, Mobilfunk, Streaming, NBCUniversal). Hauptumsatz aus Internetzugängen, Pay-TV, Content-Produktion und -Lizenzierung, Freizeitparks. Starke Marktstellung im US-Kabel- und Breitbandmarkt. Wichtige Konkurrenten: AT&T, Verizon, Charter, Disney, Netflix. USP: vertikal integrierter Mix aus Netzinfrastruktur, Content und Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Comcast (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,89 %.

Auf Wochensicht hat die Comcast (A) Aktie damit -8,64 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Comcast (A) eine negative Entwicklung von -10,86 % erlebt.

Während Comcast (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,19 %.

Comcast (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,64 % 1 Monat -5,01 % 3 Monate +9,89 % 1 Jahr -21,40 %

Informationen zur Comcast (A) Aktie

Stand: 09.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,85 Mrd.EUR € wert.

Comcast announced today Xfinity and Comcast Business reliable, high-speed Internet services are now available to more than 2,800 homes and businesses in Glades County, including more than 2,100 locations that previously lacked access to broadband. …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Comcast (A)?

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,40 %. Netflix notiert im Minus, mit -0,85 %. AT&T notiert im Minus, mit -2,59 %. Walt Disney verliert -0,63 % Charter Communications Registered (A) notiert im Minus, mit -5,90 %.

Comcast (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Comcast (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Comcast (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.