Börsen Update USA - 09.09. - US 30 schwach -0,59 %

Der US 30 steht bei 52.486,20 PKT und verliert bisher -0,59 %.

Top-Werte: IBM +2,50 %, Chevron Corporation +1,48 %, Cisco Systems +0,49 %, Travelers Companies +0,30 %, Procter & Gamble -1,93 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,24 %, Unitedhealth Group -2,15 %, Amazon -2,01 %

Der US Tech 100 steht bei 29.440,04 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,98 %, Meta Platforms (A) +6,17 %, Marvell Technology +4,66 %, Astera Labs +4,02 %, Advanced Micro Devices +3,54 %

Flop-Werte: Comcast (A) -6,42 %, Booking Holdings -4,91 %, Shopify -4,86 %, CoreWeave Registered (A) -4,73 %, KLA Corporation -4,14 %

Der US 500 steht bei 7.646,32 PKT und verliert bisher -0,33 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,98 %, Meta Platforms (A) +6,17 %, HCA Healthcare +5,26 %, Akamai Technologies +4,31 %, Hewlett Packard Enterprise +4,10 %

Flop-Werte: Vertiv Holdings Registered (A) -9,01 %, Charter Communications Registered (A) -8,07 %, Comcast (A) -6,42 %, Casey's General Stores -5,80 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -5,10 %