Börsen Update
Börsen Update USA - 09.09. - US 30 schwach -0,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 52.486,20 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: IBM +2,50 %, Chevron Corporation +1,48 %, Cisco Systems +0,49 %, Travelers Companies +0,30 %, Procter & Gamble -1,93 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,24 %, Unitedhealth Group -2,15 %, Amazon -2,01 %
Der US Tech 100 steht bei 29.440,04 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,98 %, Meta Platforms (A) +6,17 %, Marvell Technology +4,66 %, Astera Labs +4,02 %, Advanced Micro Devices +3,54 %
Flop-Werte: Comcast (A) -6,42 %, Booking Holdings -4,91 %, Shopify -4,86 %, CoreWeave Registered (A) -4,73 %, KLA Corporation -4,14 %
Der US 500 steht bei 7.646,32 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,98 %, Meta Platforms (A) +6,17 %, HCA Healthcare +5,26 %, Akamai Technologies +4,31 %, Hewlett Packard Enterprise +4,10 %
Flop-Werte: Vertiv Holdings Registered (A) -9,01 %, Charter Communications Registered (A) -8,07 %, Comcast (A) -6,42 %, Casey's General Stores -5,80 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -5,10 %
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