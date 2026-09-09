Trump lügt schamlos über 09/11 - und sein Finanzminister Bessent glaubt, er könnte den Devisenmarkt und vor allem den Anleihemarkt kontrollieren. Damit liegt der ehemalige Hedgefondsmanager Bessent aber falsch - und das hat man heute gesehen! Denn Bessent heute verkündete Käufe langlaufender Staatsanleihen von sechs Milliarden Dollar - und enttäuscht damit die Märkte. Die Folge: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter (die 10-jährige steigt auf 4,85% und ist damit schon in Sichtweite der symbolisch wichtigen 5%-Marke) - die Märkte wetten also gegen Bessent! Der US-Finanzminister hat auch ein Problem mit dem weiter steigenden Ölpreis, nachdem der Iran-Krieg eine neue Dimension erreicht hat. Nur beim Yen scheint er sich vorerst durchzusetzen, nachdem Hedgefonds nun auf den Weg des größten Schmerzes beim Yen-Carry-Trade wetten. Und sein Boss Trump will nun vor den Zwischenwahlen retten, was nicht mehr zu retten ist - seine Lügen über das, was er 09/11 erlebt hat, zeigen wie er "tickt"..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Trump der Lügner - und Bessent, größenwahnsinniger Markt-Manipulator!" sehen Sie hier..