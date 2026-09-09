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    Marktgeflüster

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    Trump der Lügner - und Bessent, größenwahnsinniger Markt-Manipulator!

    Damit liegt der ehemalige Hedgefondsmanager Bessent aber falsch - und das hat man heute gesehen! Denn Bessent heute verkündete Käufe langlaufender Staatsanleihen von sechs Milliarden Dollar - und enttäuscht damit die Mär

    Trump lügt schamlos über 09/11 - und sein Finanzminister Bessent glaubt, er könnte den Devisenmarkt und vor allem den Anleihemarkt kontrollieren. Damit liegt der ehemalige Hedgefondsmanager Bessent aber falsch - und das hat man heute gesehen! Denn Bessent heute verkündete Käufe langlaufender Staatsanleihen von sechs Milliarden Dollar - und enttäuscht damit die Märkte. Die Folge: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter (die 10-jährige steigt auf 4,85% und ist damit schon in Sichtweite der symbolisch wichtigen  5%-Marke) - die Märkte wetten also gegen Bessent! Der US-Finanzminister hat auch ein Problem mit dem weiter steigenden Ölpreis, nachdem der Iran-Krieg eine neue Dimension erreicht hat. Nur beim Yen scheint  er sich vorerst durchzusetzen, nachdem Hedgefonds nun auf den Weg des größten Schmerzes beim Yen-Carry-Trade wetten. Und sein Boss Trump will nun vor den Zwischenwahlen retten, was nicht mehr zu retten ist - seine Lügen über das, was er 09/11 erlebt hat, zeigen wie er "tickt"..

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Trump der Lügner - und Bessent, größenwahnsinniger Markt-Manipulator!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump der Lügner - und Bessent, größenwahnsinniger Markt-Manipulator! Trump lügt schamlos über 09/11 - und sein Finanzminister Bessent glaubt, er könnte den Devisenmarkt und vor allem den Anleihemarkt kontrollieren
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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