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    Aktien New York

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    Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen unter Druck durch Ölpreis und Zinssorgen
    • Meta treibt mit KI-Assistenten Technologiewerte an
    • Ölwerte gefragt, Nebenwerte teils stark im Minus
    Aktien New York - Ölpreis belastet Dow weiter - Meta-Rally an Nasdaq
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte lassen am Mittwoch weiter Federn. Vor allem die Standardwerte leiden unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Gute Nachrichten im Technologiesektor gab es allerdings von Meta mit der Einführung eines eigenen KI-Assistenten.

    Zwei Stunden vor Schluss gab der Dow Jones Industrial um ein halbes Prozent auf 52.499 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.647 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 etwas robuster. Mit 29.453 Punkten lag er zuletzt aber auch mit 0,2 Prozent im Minus.

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    Meta profitierte an der Nasdaq mit einem Kurssprung um 6,4 Prozent von frischer Fantasie, dass der Facebook-Mutterkonzern mit dem vorgestellten KI-Agenten "Muse" künftig auch Nutznießer vom KI-Megatrend sein könnte. Dies trieb mit Marvell Technology , AMD , Sandisk und Micron auch andere KI-Profiteure an, die vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen kamen.

    Der Meta-Agent geht in Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI und Gemini vom Google-Mutterkonzern Alphabet , dessen Kurs unter der drohenden Konkurrenz mit mehr als zwei Prozent litt. Meta sei gut positioniert, um mit seinem Agenten Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, Investoren wollten sehen, dass sich die KI-Investitionen lohnen. Dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

    Gefragt waren auch US-Ölwerte wie Chevron oder ExxonMobil , weil die Ölpreise am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zulegten. Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar.

    Experten glauben, dass der am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheid und die am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten wegen der Ölpreise in ihrer Bedeutung noch brisanter werden. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geht der Markt fest von einer Zinserhöhung aus. Wenn die Fed im September entscheidet, liegt die Markterwartung einer Straffung derzeit bei etwa 60 Prozent.

    Unter den amerikanischen Nebenwerten gab es einige größere Kursausschläge nach unten. So sackten die Aktien der Tankstellen- und Mini-Markt-Kette Casey's um 15 Prozent ab. Am Markt gab es kritische Stimmen zum Absatzvolumen, da nur höhere Kraftstoffmargen ein Gewinnwachstum ermöglicht hätten. Die Jahresprognosen wurden lediglich bestätigt.

    Noch schlimmer erging es aber den Anlegern von ServiceTitan mit einem Kurseinbruch um 30 Prozent. Das Softwareunternehmen gab eine Umsatzprognose für das laufende Quartal ab, die die Anleger enttäuschte. In ersten Stimmen dazu hieß es, die Skalierung eines KI-Agenten verlangsame sich./tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 449,8 auf Tradegate (09. September 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.419,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +25,13 %/+84,85 % bedeutet.





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