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    Bayhorse Silver - Operatives Update

    Bayhorse Silver - Operatives Update
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    09. September 2026 / IRW-Press / Bayhorse Silver Inc. (TSX-V: BHS, OTCQB: BHSIF, Frankfurt: 7KXN) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse") freut sich, ein Betrieb-Update zu den Aktivitäten in der Bayhorse Silbermine zu veröffentlichen, wo die Untertagebohrungen fortgesetzt werden.

     

    Graeme O’Neill, CEO von Bayhorse, erklärte: „Trotz der Verzögerungen aufgrund der jüngsten Waldbrände in der Umgebung der Mine und der logistischen Herausforderungen bei den Untertagebohrungen wurden bisher sechs Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.750 Fuß fertiggestellt, ein siebtes befindet sich derzeit in Arbeit. Die Bohrkerne werden fortlaufend zur Analyse eingeschickt, und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.“

     

    Abbildung 1. Positionen der Massenprobe und der unterirdischen Bohrstationen

     

    Abbildung 2. Geplante Standorte für Oberflächenbohrplattformen

     

    Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit seinem unabhängigen technischen Berater, Haley & Aldritch, Inc. („H&A“), zusammen, um die umfangreichen technischen Arbeiten zu koordinieren, die für den Antrag auf eine Betriebsgenehmigung für die Bayhorse Mine und die Genehmigungen für die geplanten Oberflächenbohrungen erforderlich sind. H&A beantragte im März dieses Jahres bis zu acht Standorte für Oberflächenbohrplattformen. Aufgrund der großen Anzahl von Genehmigungsanträgen, die bei der Genehmigungsbehörde DOGAMI im vergangenen Jahr eingegangen sind, wurde mit der Bearbeitung des Antrags für die Oberflächenbohrungen in der Bayhorse Mine erst vor kurzem begonnen. Es wurden einige Änderungen an den Antragsunterlagen verlangt; nachdem diese vorgenommen wurden, wurde der überarbeitete Antrag erneut zur Genehmigung eingereicht.

     

    Das Oberflächenbohrprogramm zielt auf ein Gebiet 136 m (450 Fuß) nördlich des Mineneingangs ab, wo bei Probenahmen aus dem Grundwasser-Testbohrloch MW-2 ein 3 m (10 Fuß) langer Durchschlag mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 29,29 oz/t festgestellt wurde (BHS2025-12). Die im Antrag genannten Oberflächenbohrplätze befinden sich auf bereits aufgebrochenen Flächen der Mine, so dass nur sehr geringe zusätzliche Vorbereitungsarbeiten erforderlich sein werden. Da die Mineralisierung bei Bayhorse offenbar in Ost-West-Richtung verläuft, ermöglichen die Oberflächenbohrlöcher Bohrungen von Süden nach Norden sowie Scherenbohrungen quer durch die Zielgebiete, wodurch Breite, Tiefe, Neigung und Struktur der Mineralisierung besser ermittelt werden können.

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